19 сентября Hunnu Air совершит последний рейс из Улан-Удэ в Монголию

Его отменяют из-за низкой загрузки

19 сентября авиакомпания Hunnu Air совершит последний рейс Улан-Батор – Улан-Удэ - Улан-Батор. Самолёт Embraer 190 прилетит в столицу Бурятии из Улан-Батора 19 сентября по расписанию в 16:20. И отправится обратно ровно через час.

«Байкал-Daily» сообщал, что рейсы должны были выполняться два раза в неделю до 27 октября. Но их завершили досрочно. Причина отмены полётов сообщали в Hunnu Air: «В связи с низкой загрузкой, по решению руководства авиакомпании».

«Пассажирам, которые приобрели авиабилеты, необходимо обратиться по месту покупки», - предлагала авиакомпания. Речь шла о билетах, которые приобретались на более поздние даты от 19 сентября.

«Байкал-Daily» писал, что с 11 января 2023 года Hunnu Air, летавшая в 2022 году в Улан-Удэ пять раз в неделю, сократила количество рейсов до двух. Тоже «из-за низкой загрузки». С 28 марта количество рейсов увеличили до трёх в неделю. Затем вновь сократили до двух полётов.