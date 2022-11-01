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Авиакомпания «Аврора» ответила на обвинения Счётной палаты в завышении суммы субсидий

Авиакомпания «Аврора» ответила на обвинения Счётной палаты в завышении суммы субсидий
Бизнес,  Фото:pixabay.com

Аудиторы обвинили её в необоснованном получении 1,5 млн рублей

Генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик сообщил, что из 36 субсидируемых маршрутов в 2022 году не удалось открыть только два: Улан-Удэ - Агинское и Комсомольск-на-Амуре – Красноярск. В первом случае, не удалось восстановить в Агинском взлетную полосу. Во втором: аэропорт Комсомольска отказался обслуживать рейс.

- Минтранс был проинформирован об этой ситуации, - цитирует Сухоребрика РБК.

Аудиторы Счетной палаты отмечали некорректность начисления почти 900 млн руб. помощи в 2022 году, а также уже совершенных выплат на 600 млн руб. за 2021–2022 годы: они сочли, что при расчете выплат перевозчик указывал стоимость полета на своих воздушных судах, хотя на самом деле частично рейсы выполнялись другими перевозчиками по код-шерингу.

Росавиация выделила «Авроре» на программу по 36 маршрутам на 2022 год 5,9 млрд руб. Но в Счетной палате посчитали, что «значительное количество рейсов, на которые выделена субсидия, не осуществляется» из-за нехватки самолетов и инфраструктуры в малых аэропортах.

Претензии аудиторов также вызвало то, что «Аврора» получила деньги за полеты из Красноярска, который формально не входит в программу поддержки полетов на Дальний Восток.

В авиакомпании ответили, что Красноярск стал важным авиационным хабом, способствующим реализации правительственной стратегии развития авиаперевозок по маршрутам, минуя Москву.

- Мы считаем маршруты в Красноярск и Новосибирск из городов Дальнего Востока важным вкладом авиакомпании в обеспечение транспортной доступности нашего региона, - указывает Сухоребрик.

По словам топ-менеджера, необходимо учитывать, что условия контракта, включая финансовые, формировались в конце 2021 года, перед его заключением. В процессе выполнения контракта предусмотрена замена типов самолетов, что позволяет перевозчику быть гибким при сбоях.

- Себестоимость выполнения рейсов в этих случаях отклонялась не только в меньшую сторону, как замечает Счетная палата, но и в большую, что осталось незамеченным и в анализе Счетной палаты, и в статье («Коммерсанта»), — посетовал Сухоребрик. В этом году ситуация может повториться, если постановление с маршрутами и тарифами на 2023 год не будет утверждено в ближайшее время, предупредил глава «Авроры».

Из аэропорта «Байкал» «Аврора» с партнёрами выполняет рейсы во Владивосток, Хабаровск, Хужир и Якутск.

"Аврора" авиаперевозки Дальний Восток

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