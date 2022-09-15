Рейсы остаются ежедневными
Авиакомпания «Аврора» совместно с партнёром-оператором авиакомпанией «Сибирская Лёгкая авиация» продлили рейсы из Улан-Удэ на Ольхон до конца 2022 года. Полёты выполняются ежедневно.
- В период с 30 октября рейсы из Улан-Удэ в Хужир будут выполняться ежедневно на воздушном судне L-410. Стоимость авиабилетов в одну сторону – 1 035 рублей, - сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аврора».
Этот рейс признан социально значимым и выполняется в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной с целью повысить транспортную доступность на Дальнем Востоке.
Как сообщал «Байкал-Daily», рейс Улан-Удэ – Хужир этим летом побил все рекорды популярности. Сперва полёты совершались пару раз в неделю, затем – три и четыре, после их сделали ежедневными. Билеты, несмотря на это, раскупают очень быстро. Ведь время в пути составляет всего 40 минут.
- Это прекрасная возможность увидеть озеро Байкал под другим углом и насладиться удивительной природой самого острова. Стоимость доступная, а время в пути заметно сокращается в сравнении с поездкой на автомобиле. К тому же экономится время на паромную переправу, - отмечал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Авиарейсы из Улан-Удэ на Ольхон продлили до конца года
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