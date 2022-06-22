В Бурятии поиск сотрудника «без вредных привычек» обернулся штрафом





Закон, запрещающий работодателям указывать ограничения дискриминационного характера в объявлениях, начал действовать в 2013 году. Речь идёт о таких понятиях, как пол, возраст, раса, цвет кожи, национальность, место жительства, отношение к религии, а также другие обстоятельства, не говорящие о деловых навыках соискателя. Нарушителей ждут штрафы.



Прокуратура Курумканского района Бурятии в ходе проверки соблюдения трудового законодательства выявила информацию, содержащую ограничение дискриминационного характера.- Установлено, что организация, осуществляющая деятельность в сфере лесного хозяйства, разместила в интернете информацию о вакансии. В объявлении предъявлялось требование к кандидату об отсутствии у него вредных привычек. Данное требование не связано с деловыми качествами работника, претендующего на имеющуюся вакансию, является дискриминационным, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.В отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении за распространение информации о вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.Руководителю организации назначили штраф в размере трёх тысяч рублей.