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В Бурятии поиск сотрудника «без вредных привычек» обернулся штрафом

В Бурятии поиск сотрудника «без вредных привычек» обернулся штрафом
Бизнес,  Фото:pexels.com
Подобное требование не относится к деловым качествам

Прокуратура Курумканского района Бурятии в ходе проверки соблюдения трудового законодательства выявила информацию, содержащую ограничение дискриминационного характера.

 - Установлено, что организация, осуществляющая деятельность в сфере лесного хозяйства, разместила в интернете информацию о вакансии. В объявлении предъявлялось требование к кандидату об отсутствии у него вредных привычек. Данное требование не связано с деловыми качествами работника, претендующего на имеющуюся вакансию, является дискриминационным, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 

В отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении за распространение информации о вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.

Руководителю организации назначили штраф в размере трёх тысяч рублей. 

Закон, запрещающий работодателям указывать ограничения дискриминационного характера в объявлениях, начал действовать в 2013 году. Речь идёт о таких понятиях, как пол, возраст, раса, цвет кожи, национальность, место жительства, отношение к религии, а также другие обстоятельства, не говорящие о деловых навыках соискателя. Нарушителей ждут штрафы. 
прокуратура

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