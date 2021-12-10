Евгения Балтатарова предупредила своих подписчиков
Сегодня, 10 декабря известная в Бурятии журналистка Евгения Балтатарова сообщила в соцсети, что украли её одноимённый телеграм-канал.
Авторский паблик Евгении Балтатаровой отличается тем, что она ведёт журналистские расследования резонансных событий в Бурятии. На неё были подписаны около трёх тысяч пользователей.
Она стала первым в республике автором, у которого умыкнули новостной паблик. Ранее любители лёгкой наживы пытались взломать российский телеграмм-канал «База», в подписчиках которого насчитывается 421 тысяча людей.
- Если вы читаете меня в Телеграме https://t.me/baltatarova, мой канал взломан и украден, как и личный аккаунт. Я не знаю, кто это сделал. Всё, что может появиться на канале или в личных сообщениях от меня, с этого момента ко мне не имеет никакого отношения. Я пытаюсь всё наладить. Пока не особо получается, - написала в соцсети Евгения.
Евгения обнаружила факт взлома канала сегодня ближе к обеду.
- Сегодня мне поступают звонки с незнакомых номеров. Это старая схема. Мошенники могут предложить выкупить канал. Отправив деньги, можно остаться и без канала и лишиться потраченных средств, - рассказала «Байкал-Daily» журналистка.
Она призывает быть бдительными и не вестись на развод кибермошенников. Евгения Балтатарова создала резервный канал, который назвала «Баба-Яга против». Он набрал уже более 60 подписчиков.
У известной журналистки в Бурятии украли телеграм-канал
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