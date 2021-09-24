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В Бурятии открылись рейсы из Нижнеангарска в Красноярск

В Бурятии открылись рейсы из Нижнеангарска в Красноярск
Бизнес,  Фото:pexels.com
Рейсы будут выполняться на 48-местных воздушных судах

С 24 сентября авиакомпания «КрасАвиа» открывает регулярные прямые рейсы из Нижнеангарска (Северо-Байкальский район Бурятии) в Красноярск и обратно.

- Рейсы будут выполняться на 48-местных воздушных судах ATR 42 по понедельникам и пятницам. Время в пути — 2 часа 55 минут, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Продажа открыта на все рейсы до конца декабря 2021 года.
авиаперевозки Красноярск

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