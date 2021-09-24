Рейсы будут выполняться на 48-местных воздушных судах
С 24 сентября авиакомпания «КрасАвиа» открывает регулярные прямые рейсы из Нижнеангарска (Северо-Байкальский район Бурятии) в Красноярск и обратно.
- Рейсы будут выполняться на 48-местных воздушных судах ATR 42 по понедельникам и пятницам. Время в пути — 2 часа 55 минут, - сообщили в минтрансе Бурятии.
Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Продажа открыта на все рейсы до конца декабря 2021 года.
В Бурятии открылись рейсы из Нижнеангарска в Красноярск
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Рейсы будут выполняться на 48-местных воздушных судах
В центре «Мой бизнес» прошла встреча социальных предпринимателей с заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталием Шальковым
В компании заявили, что программа дала сбой
Отделочники некачественно справились почти со всем
«Я каждую неделю выезжаю на объект и вижу, что там происходит, а точнее – ничего», - заявил зампред правительства
Цена в ходе аукциона была снижена незначительна
Галина Ковалёва провела личный приём
Мэрия Улан-Удэ даже не выносила эту инициативу на сессию горсовета
SIM-карты можно найти по соответствующему запросу в поиске
В ночном клубе выявили грубые нарушения санитарного законодательства
Для мастерицы из Кабанского района хобби стало основным занятием
Нишу «Победы» зимой займёт Smartavia
Лидируют по уровню зарплаты предложения для специалистов в сфере продаж
Бизнес, 21.09.2021
С января в республике с помощью сервиса оформлено более 1500 кредитов
Бизнес, 21.09.2021
В республике разрешили возобновить работу ещё одной закрытой прежде отрасли развлечений