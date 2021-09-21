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В Бурятии сняли очередной крупный «коронавирусный» запрет

В Бурятии сняли очередной крупный «коронавирусный» запрет
Бизнес,  Фото:pexels.com
В республике разрешили возобновить работу ещё одной закрытой прежде отрасли развлечений

В Бурятии разрешили открыться детским развлекательным центрам. Соответствующее решение принял республиканский оперштаб, сообщили в правительстве Бурятии.

С 21 сентября возобновлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон при условии:

- присутствия не более 50 % посетителей от максимальной вместимости, но не более 1 человека на четыре квадратных метра от общей площади детского развлекательного центра, детской игровой комнаты или детской игровой зоны;

- обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 м, а также в процессе эксплуатации аттракционов (при технической возможности), регулирования потоков граждан;

- наличия у персонала документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании;

- обеспечения использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и обработки рук для посетителей;

- проведения дезинфекции территории, помещений;

- проведения термометрии у посетителей и сотрудников;

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе представители этой отрасли как раз выступили с обращением к властям, прося разрешить им работу. «Мы в недоумении, почему именно наша деятельность находится до сих пор под запретом, когда открыты бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, спортивные секции, рестораны, ночные клубы, проводятся мероприятия в закрытых помещениях, организуются чартеры на Байкал, разрешаются полёты во всё большее количество зарубежных стран», - отмечали представители парка «Невидалия».

«При ухудшении эпидемиологической ситуации в республике нас закрывают первыми, а открывают последними», - с горечью отмечали представители этой сферы.

Ранее в Бурятии был снят ещё ряд крупных запретов. Так, в начале сентября разрешили возобновить работу ночным клубам, но пускать позволили только вакцинированных посетителей. В середине августа возобновили нормальную работу фудкорты в ТРЦ. В июле в Бурятии разрешили работу бассейнов, фитнес-залов, гостиниц и гостевых домов, а вскоре театров и кинотеатров при условии допуска привитых посетителей.

В последние дни в Бурятии фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Так, если в четверг, 16 сентября, в сутки сообщалось о 78 новых инфицированных, то 21 сентября – о 91 заболевшем.

- Как и прогнозировалось эпидемиологами, в течение первых недель после начала учебного года наблюдается рост заболеваемости по коронавирусной инфекции. Этот рост ожидаемый, поскольку значительно возросло число контактов, в целом возросла нагрузка на общественный транспорт, - сообщил сегодня зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Возможную четвёртую волну коронавируса осенью власти прогнозировали ещё летом.

- Сейчас придёт сентябрь, во-первых, все съедутся из отпусков, все дети пойдут в школы и детские сады. Резко вырастет загрузка общественного транспорта. Так или иначе вырастут контакты между людьми. И на этом фоне в любом случае будет рост заболеваемости. И вот вопрос, насколько этот рост будет, зависит от нас, - заявлял ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Мы прогнозируем рост заболеваемости в связи с окончанием сезона отпусков и каникул. Для того, чтобы предотвратить это, всем работодателям необходимо усилить меры по максимальному разобщению сотрудников, - отмечал в августе главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев. – Вирус не уйдёт никуда, а мы должны принимать все меры, чтобы наши граждане не болели.


коронавирус профилактика

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