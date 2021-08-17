В Бурятии открываются фудкорты в торговых центрах





- Наличия справки о прохождении работниками предприятия общественного питания не ранее чем за пять дней до его открытия медицинского осмотра, подтверждающей в том числе отсутствие контакта с больными коронавирусной инфекцией, выданной по месту прикрепления гражданина к медицинской организации;