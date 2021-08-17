В Бурятии открываются фудкорты в торговых центрах

В Бурятии возобновляют нормальную работу фудкорты в торговых центрах.
- 17 августа в Бурятии оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией принял условия работы фудкортов внутри торгово-развлекательных центров, - сообщили в пресс-службе правительства республики.
Фудкорты возобновят работу при выполнении обязательных требований эпидемиологической службы:
- Нахождения в зале обслуживания и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними не менее 1,5 м, в том числе путем нанесения соответствующей разметки;
- Рассадки за одним столом не более двух человек (без учёта детей);
- Соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания;
- Наличия справки о прохождении работниками предприятия общественного питания не ранее чем за пять дней до его открытия медицинского осмотра, подтверждающей в том числе отсутствие контакта с больными коронавирусной инфекцией, выданной по месту прикрепления гражданина к медицинской организации;
- Наличия у всего персонала документа о полном курсе вакцинации против коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем шести месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией;
- Обеспечения постоянно действующего персонала;
- Обеспечения особого дезинфекционного режима.
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в интервью телеканалу «Тивиком» о предстоящем рассмотрении этого вопроса. Он отметил, что для скорейшего выхода из режима ограничительных мероприятий правительство предпринимает меры по ускорению темпов вакцинации.
- Единственный вариант защититься - это вакцина, или сидеть дома в противочумном костюме. Невозможно все время закрываться и ограничивать свою жизнь – надо вакцинироваться, чтобы вернуться полностью в обычную жизнь, - отметил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее владелец точки быстрого питания Алексей Гыргенов пожаловался на третий месяц мучений в бизнесе. «Фудкорты, к сожалению, остались «козлами отпущения во всей ситуации». Люди жалуются, что не могут поесть в ТРЦ. Охранники их гонят. Едят на ходу, на коленках. Идёт антиреклама для нашего бизнеса. Нет совершенно логики. Ведь фудкорты находятся в больших помещениях, где легко организовать дистанцию», - рассказывал бизнесмен.