 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 сентября

Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов
Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов

15 сентября

Популярное

В Бурятии детские развлекательные центры просят разрешить им работать

В Бурятии детские развлекательные центры просят разрешить им работать
Бизнес,  Фото:pexels.com
Детские развлекательные центры просят вслед за бассейнами и ночными клубами открыть и их

В парке развлечений «Невидалия» в Улан-Удэ недоумевает, почему именно их деятельность до сих пор под запретом. Они опубликовали в соцсети большой пост на эту тему.

- Когда мы откроемся?! Друзья, максимальный репост и лайки. Вы очень много пишете нам в директ вопросов о дате открытия. Мы рады распахнуть свои двери уже сегодня, но без разрешения властей сделать этого не можем. Мы сами в недоумении, почему именно наша деятельность находится до сих пор под запретом, когда открыты бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, спортивные секции, рестораны, ночные клубы, проводятся мероприятия в закрытых помещениях, организуются чартеры на Байкал, разрешаются полёты во всё большее количество зарубежных стран, - пишут представили парка.

«При ухудшении эпидемиологической ситуации в республике нас закрывают первыми, а открывают последними», - добавляют они в соцсети.

В «Невидалии» считают, что «точечное» закрытие только их отрасли не оказывает никакого влияния на эпидемиологическую ситуацию.

- Более того, директор НИИ Роспотребнадзора Арег Тотолян считает, что дети не являются переносчиками коронавируса. Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп. Тем не менее, наша отрасль по непонятным причинам остаётся всё ещё закрытой, - заключают представители центра.

До конца сентября в республике продлены ограничения по проведению массовых мероприятий, за исключением случаев, установленных указом главы Бурятии. По-прежнему приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон.
коронавирус дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии детские развлекательные центры просят разрешить им работать
В Бурятии детские развлекательные центры просят разрешить им работать
Бизнес, 16.09.2021
Детские развлекательные центры просят вслед за бассейнами и ночными клубами открыть и их
В Бурятии на Байкале идёт подготовка к строительству отеля
В Бурятии на Байкале идёт подготовка к строительству отеля
Бизнес, 16.09.2021
Разрешение на строительство большого отеля должно быть получено уже скоро
Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов
Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов
Бизнес, 16.09.2021
До конца года приём оплаты по QR-коду без комиссии
В Бурятии оштрафовали начальника обогатительной фабрики
В Бурятии оштрафовали начальника обогатительной фабрики
Бизнес, 16.09.2021
Предприятие нарушало законодательство об охране атмосферного воздуха
В Улан-Удэ может появиться предприятие по переработке опасных отходов
В Улан-Удэ может появиться предприятие по переработке опасных отходов
Бизнес, 15.09.2021
Рассматривается вопрос о выделении земли инвестору
Бурятский фермер планирует вырастить арбузы без косточек
Бурятский фермер планирует вырастить арбузы без косточек
Бизнес, 15.09.2021
Такое решение оронгойский фермер принял после пожеланий покупателей
Сбер поделился своими знаниями со школьниками Улан-Удэ
Сбер поделился своими знаниями со школьниками Улан-Удэ
Бизнес, 15.09.2021
Учащимся рассказали о цифровых технологиях и искусственном интеллекте
В Бурятии обнаружили фальсифицированное молоко
В Бурятии обнаружили фальсифицированное молоко
Бизнес, 15.09.2021
В молоке обнаружены вещества, наличие которых недопустимо
В Улан-Удэ идёт борьба с незаконной рекламой
В Улан-Удэ идёт борьба с незаконной рекламой
Бизнес, 15.09.2021
С начала года собственникам рекламных конструкций выдано 75 предписаний
В Иркутске два ночных клуба попались на ночной работе
В Иркутске два ночных клуба попались на ночной работе
Бизнес, 14.09.2021
В регионе действует запрет на работу клубов и общепита ночью
В Улан-Удэ хотят обязать бизнес содержать в порядке свои территории
В Улан-Удэ хотят обязать бизнес содержать в порядке свои территории
Бизнес, 14.09.2021
Следить за качеством асфальта, уборкой мусора и снега будут собственники земли
Улан-удэнец отсудил компенсацию за потоп в квартире
Улан-удэнец отсудил компенсацию за потоп в квартире
Бизнес, 14.09.2021
Жилец выиграл суд у управляющей компании
В Бурятии владелец магазина не заключал трудовые договоры с продавцами
В Бурятии владелец магазина не заключал трудовые договоры с продавцами
Бизнес, 14.09.2021
Нарушение трудового законодательства вскрыла прокуратура
В Улан-Удэ ковидные нарушения находят повсеместно
В Улан-Удэ ковидные нарушения находят повсеместно
Бизнес, 13.09.2021
Нарушения выявляют и в торговых центрах, и в маленьких магазинах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^