Детские развлекательные центры просят вслед за бассейнами и ночными клубами открыть и их
В парке развлечений «Невидалия» в Улан-Удэ недоумевает, почему именно их деятельность до сих пор под запретом. Они опубликовали в соцсети большой пост на эту тему.
- Когда мы откроемся?! Друзья, максимальный репост и лайки. Вы очень много пишете нам в директ вопросов о дате открытия. Мы рады распахнуть свои двери уже сегодня, но без разрешения властей сделать этого не можем. Мы сами в недоумении, почему именно наша деятельность находится до сих пор под запретом, когда открыты бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, спортивные секции, рестораны, ночные клубы, проводятся мероприятия в закрытых помещениях, организуются чартеры на Байкал, разрешаются полёты во всё большее количество зарубежных стран, - пишут представили парка.
«При ухудшении эпидемиологической ситуации в республике нас закрывают первыми, а открывают последними», - добавляют они в соцсети.
В «Невидалии» считают, что «точечное» закрытие только их отрасли не оказывает никакого влияния на эпидемиологическую ситуацию.
- Более того, директор НИИ Роспотребнадзора Арег Тотолян считает, что дети не являются переносчиками коронавируса. Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп. Тем не менее, наша отрасль по непонятным причинам остаётся всё ещё закрытой, - заключают представители центра.
До конца сентября в республике продлены ограничения по проведению массовых мероприятий, за исключением случаев, установленных указом главы Бурятии. По-прежнему приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон.
В Бурятии детские развлекательные центры просят разрешить им работать
Бизнес, Фото:
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