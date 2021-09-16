В Бурятии детские развлекательные центры просят разрешить им работать

Детские развлекательные центры просят вслед за бассейнами и ночными клубами открыть и их



В парке развлечений «Невидалия» в Улан-Удэ недоумевает, почему именно их деятельность до сих пор под запретом. Они опубликовали в соцсети большой пост на эту тему.



- Когда мы откроемся?! Друзья, максимальный репост и лайки. Вы очень много пишете нам в директ вопросов о дате открытия. Мы рады распахнуть свои двери уже сегодня, но без разрешения властей сделать этого не можем. Мы сами в недоумении, почему именно наша деятельность находится до сих пор под запретом, когда открыты бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, спортивные секции, рестораны, ночные клубы, проводятся мероприятия в закрытых помещениях, организуются чартеры на Байкал, разрешаются полёты во всё большее количество зарубежных стран, - пишут представили парка.



«При ухудшении эпидемиологической ситуации в республике нас закрывают первыми, а открывают последними», - добавляют они в соцсети.



В «Невидалии» считают, что «точечное» закрытие только их отрасли не оказывает никакого влияния на эпидемиологическую ситуацию.



- Более того, директор НИИ Роспотребнадзора Арег Тотолян считает, что дети не являются переносчиками коронавируса. Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп. Тем не менее, наша отрасль по непонятным причинам остаётся всё ещё закрытой, - заключают представители центра.



До конца сентября в республике продлены ограничения по проведению массовых мероприятий, за исключением случаев, установленных указом главы Бурятии. По-прежнему приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон.

