Ситуацию с COVID-19 в Бурятии оценили как хрупкую

В Бурятии назвали проблемные по коронавирусу районы



В Бурятии продолжается снижение заболеваемости COVID-19. По результатам эпидемиологического анализа показатель заболеваемости за прошедшую неделю снизился в 1,2 раза по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.



Также в ведомстве уточнили, что при этом сохраняется высокий уровень заболеваемости среди пожилых лиц старше 65 лет, а также лиц в возрастной группе от 30-49 лет.



Кроме того, на фоне общего снижения заболеваемости остаются районы, где её уровень превышает среднерайонный показатель от 1,8 до 3 раз – это город Северобайкальск, Северо-Байкальский, Тункинский, Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский районы.



Всё это свидетельствует о том, что в республике ситуация всё ещё остается хрупкой, сохраняются высокие риски инфицирования, подчеркнули в Роспотребнадзоре.



- Мы прогнозируем рост заболеваемости в связи с окончанием сезона отпусков и каникул. Для того, чтобы предотвратить это, всем работодателям необходимо усилить меры по максимальному разобщению сотрудников, - отмечает главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев. - Это перевод 30% сотрудников на удалённый режим работы, гибкий график начала и окончания рабочего дня. Также рекомендуется вузам и ссузам перейти на гибкий график начала учёбы для того, чтобы избежать массового скопления в общественном транспорте. Но наиболее эффективной профилактической мерой является вакцинация. Вирус не уйдёт никуда, а мы должны принимать все меры, чтобы наши граждане не болели. Поэтому я в очередной раз призываю всех привиться для того, чтобы защитить не только себя, но и своих близких, окружающих от вируса. Задумайтесь, поймите и примите осознанное решение.



В соответствии с указом главы республики сохраняются требования к работодателям по обеспечению перевода на удалённый режим работы не менее 30% сотрудников - за исключением работников, функции которых осуществляются непосредственно на рабочем месте, а также работников, прошедших вакцинацию от коронавируса и имеющих сертификат о вакцинации. Кроме того, предусматривается переход на гибкий график начала и окончания рабочего дня, что позволит уменьшить пассажиропоток в общественном транспорте в часы пик.



На сегодня день в республике привито против коронавируса 289 983 человек, полностью завершили курс вакцинации 245 165 человек. Прививочная кампания продолжается.

