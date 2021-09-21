В Бурятии суточный прирост COVID-19 вернулся на уровень выше 90

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти
По данным управления Роспотребнадзора, коронавирус в Бурятии накануне выявили у 91 человека.
Бурятия и месяца не удержалась на уровне заболеваемости ниже отметки «90». 1 сентября впервые с конца мая суточный прирост упал ниже 90. 7 сентября заболеваемость опустилась даже ниже отметки «80». Однако в последние дни коронавирус пошёл в гору: 16 сентября было зафиксировано 82 новых заражённых, 17-го – 85, 18-го – 86, 19-го – 88, ну а накануне, 20-го – уже 91.
Ранее в Бурятии не раз предупреждали о возможной четвёртой волне коронавируса осенью. Год назад, после окончания сезона отпусков и начала учебного года, как раз произошла вспышка заболеваемости. В этом году власти ожидают подобного.
- Сейчас придёт сентябрь, во-первых, все съедутся из отпусков, все дети пойдут в школы и детские сады. Резко вырастет загрузка общественного транспорта. Так или иначе вырастут контакты между людьми. И на этом фоне в любом случае будет рост заболеваемости. И вот вопрос, насколько этот рост будет, зависит от нас, - заявлял ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Мы прогнозируем рост заболеваемости в связи с окончанием сезона отпусков и каникул. Для того, чтобы предотвратить это, всем работодателям необходимо усилить меры по максимальному разобщению сотрудников, - отмечал в августе главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев. – Вирус не уйдёт никуда, а мы должны принимать все меры, чтобы наши граждане не болели.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии выросло до 58 150. Из них 49% (28 200) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время победили коронавирус 49 677 жителей Бурятии. Накануне вылечились 62 человека.
Умерли за последние сутки ещё трое больных коронавирусом (столько же летальных исходов было и позавчера). Известно, что двое умерших накануне были старше 65 лет, один – младше этого возраста.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 1819 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 413 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки госпитализированных прибавилось на три человека.
В отделениях реанимации находится 43 пациента (на двое меньше, чем день назад). Их них больше половины (28 человек) старше 65 лет. На ИВЛ – 23 пациента.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 515 коек: занято – 413, свободно – 102 койки. Занятость коечного фонда составляет 80 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1040 человек.
Число контактных лиц на сегодня – 4920 человек.
До 1 октября в Бурятии планировалось привить от коронавируса 431 580 человек. Однако на данный момент завершили вакцинацию 286 638 человек, или 66%.
В Бурятии суточный прирост COVID-19 вернулся на уровень выше 90
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти
В Пермском крае 21 сентября объявили днём траура
Изменится схема движения автобусов маршрута № 46
Родители назвали девочку Доминикой
Женщина поддалась на просьбы граждан Узбекистана
Когда и кем все нарушения будут устранены, неизвестно
Конкурсанток оценивали по двум критериям
Жигжит Баясхаланов на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым обсудил этапы создания важных проектов
Сегодня в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды
Она посвящена юбилею российско-монгольских дипломатических отношений
В нём участвуют студенты местных ссузов
Первым рейсом возобновлённого выставочного проекта стала поездка в Слюдянский район
Также состоялся большой хурал
Григорий Штерн и Яков Смушкевич были репрессированы в 1941 году
Достичь первенства помогли успехи сборных U21 и U23