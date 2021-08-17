Глава Бурятии: «Готовимся к четвёртой волне коронавируса»

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

По словам Алексея Цыденова, «единственный вариант защититься - это вакцина, или сидеть дома в противочумном костюме»



16 августа в эфире телеканала «Тикивом» глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на вопросы на самые актуальные темы, которые волнуют жителей республики. Одной из них стала подготовка к возможному подъёму заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- На текущий день ситуация гораздо спокойнее. У нас сегодня порядка 550 человек лежат в больнице. В самый пик заболеваемости, в начале лета, это было 3200 человек. То есть сейчас в шесть раз меньше нагрузка на систему здравоохранения. Но я бы всех просил не расслабляться. Потому что сейчас ещё школы не работают, в детские сады ходят не все. То есть пока ещё есть естественное разобщение. Сейчас придёт сентябрь, во-первых, все съедутся из отпусков, все дети пойдут в школы и детские сады. Резко вырастет загрузка общественного транспорта. Так или иначе вырастут контакты между людьми. И на этом фоне в любом случае будет рост заболеваемости. И вот вопрос, насколько этот рост будет, зависит от нас, - отметил Алексей Цыденов.



Он подчеркнул, что сейчас предпринимаются усилия и правительства, и медицинских организаций по усилению темпов вакцинации.



- Единственный вариант защититься - это вакцина, или сидеть дома в противочумном костюме. Невозможно всё время закрываться и ограничивать свою жизнь – надо вакцинироваться, чтобы вернуться полностью в обычную жизнь. Мы же прививаемся от гриппа. И эта прививка тоже должна стать нормой. Других путей у нас нет. К сожалению, на сегодня темпы вакцинации упали. Когда была вспышка, все были обеспокоены, все пошли прививаться, сейчас темпы снизились. Хотя у нас достаточно вакцины, достаточно ресурсов. Для создания коллективного иммунитета нам нужно ещё порядка 160 тысяч человек вакцинировать, - рассказал глава Бурятии.



Также Алексей Цыденов раскрыл ближайшие планы по пересмотру объёма ограничительных мер.



- Мы постепенно снимаем ограничения, их немного осталось. Кстати, во вторник на штаб выносим вопрос о фудкортах. Совместно с эпидемиологической службой проработали вопросы об организации их работы. Но повторюсь всё зависит от коллективного поведения. Мы, конечно, готовимся к четвёртой волне: по кислороду, создаём резерв лекарств и так далее. Но хотелось бы чтобы этого не было. Мы думали, что мы готовы к третьей волне. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне - тогда мы ориентировались на вторую волну. По уровню заражаемости, по уровню смертности, тяжести болезни, потребности в кислороде эта третья волна пришла совсем другая. Уважаемые земляки, у нас другого варианта нет – только вакцинация, - заключил Алексей Цыденов.







