Десятки мобильных групп продолжают проверять организации и общественный транспорт
В Бурятии с конца прошлой недели наблюдается рост суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, если в четверг, 16 сентября, в сутки сообщалось о 78 новых инфицированных, то 21 сентября – о 91 заболевшем.
- Как и прогнозировалось эпидемиологами, в течение первых недель после начала учебного года наблюдается рост заболеваемости по коронавирусной инфекции. Этот рост ожидаемый, поскольку значительно возросло число контактов, в целом возросла нагрузка на общественный транспорт. Поэтому важно соблюдать меры профилактики коронавируса – обязательно соблюдать масочный режим, дезинфекционный режим. Рейды в местах массового пребывания людей продолжаются. По республике сформировано свыше 70 мобильных групп, которые проверяют организации и общественный транспорт, - отметил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
С мая 2020 года в Бурятии работают мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции. Продолжает работу республиканский штаб, курирующий работу всех мобильных групп. В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что за весь период мобильные группы обеспечили противоэпидемические меры на 130 тысяч объектах торговли, сферы услуг, общепита.
Зампред правительства Бурятии: «Рост COVID-19 был ожидаем»
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 21.09.2021
Иск удовлетворил Верховный суд республики
Общая явка на выборах в Госдуму в Бурятии составила 45%
Бывший депутат от Бурятии заявил, что весь срок «честно трудился»
Недовольным жителям напомнили про запрет на нецелевое расходование бюджетных средств
Победу, по предварительным данным, одерживают действующие главы
Борьба за депутатский мандат шла на округе №15
По предварительным данным, коммунист Баир Цыренов на втором месте
Власть, 19.09.2021
Пострадавшие смогут задать Алексею Цыденову свои вопросы по компенсации ущерба
Стороны обменялись мнениями об активизации регионального сотрудничества
Алексей Цыденов приехал на избирательный участок на Верхней Берёзовке
На площади Советов развернулся фермерский фестиваль «Своё»
«Сами сюда заманиваем всех, кого только можем», - пояснил Алексей Цыденов
Глава Бурятии довольно быстро победил коронавирус
Алексей Цыденов пошутил, что работает в клетке
Бурятский министр просит не размещать опасное предприятие в черте города