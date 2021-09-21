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Зампред правительства Бурятии: «Рост COVID-19 был ожидаем»

Зампред правительства Бурятии: «Рост COVID-19 был ожидаем»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Десятки мобильных групп продолжают проверять организации и общественный транспорт

В Бурятии с конца прошлой недели наблюдается рост суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, если в четверг, 16 сентября, в сутки сообщалось о 78 новых инфицированных, то 21 сентября – о 91 заболевшем.

- Как и прогнозировалось эпидемиологами, в течение первых недель после начала учебного года наблюдается рост заболеваемости по коронавирусной инфекции. Этот рост ожидаемый, поскольку значительно возросло число контактов, в целом возросла нагрузка на общественный транспорт. Поэтому важно соблюдать меры профилактики коронавируса – обязательно соблюдать масочный режим, дезинфекционный режим. Рейды в местах массового пребывания людей продолжаются. По республике сформировано свыше 70 мобильных групп, которые проверяют организации и общественный транспорт, - отметил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

С мая 2020 года в Бурятии работают мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции. Продолжает работу республиканский штаб, курирующий работу всех мобильных групп. В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что за весь период мобильные группы обеспечили противоэпидемические меры на 130 тысяч объектах торговли, сферы услуг, общепита.
коронавирус профилактика

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