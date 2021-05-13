Прошлым летом аттракционы не работали из-за ограничительных мер
В парках Улан-Удэ открылись различные игровые аттракционы. В настоящее время в четырёх парках работают 15 аттракционов, сообщает комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ.
В парке имени Орешкова работают аттракционы, а с 25 мая после получения необходимых разрешений начнёт работу спортивный и надувной батуты.
В парке «Юбилейный», где также работают аттракционы, позже появятся водяные бассейны с лодками, батут, экскаватор и контактный зоопарк.
В парке имени Жанаева работает парк механических аттракционов. В конце мая здесь и в парке «Кристальный» появятся надувные батуты.
Помимо аттракционов, с 1 мая в парках начали работать четыре детских и шесть спортивных площадок.
В парке имени Орешкова обещали отремонтировать скейт-площадку. Работы планируют завершить 15 июля.
В связи с ограничительными мероприятиями в летнее время парки открыты для посещения с 6.00 до 23.00.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом аттракционы в Бурятии были под запретом из-за серьёзных ограничительных мер по коронавирусу. Да и сами парки были закрыты с 30 марта до середины июня.
В парках Улан-Удэ открылись аттракционы
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