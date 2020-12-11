Вопрос кафе и ресторанов поднимали на заседании оперштаба
Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня на заседании республиканского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса подняли «новогодний» вопрос кафе, баров и ресторанов. Власти Улан-Удэ предложили увеличить им время работы в новогодний период до 24 часов. Инициативу поддержала также Торгово-промышленная палата, представляющая интересы бизнеса.
Однако категорически против оказалось управление Роспотребнадзора.
Глава Бурятии Алексей Цыденов пояснил, что республиканский оперштаб не может поставить такую задачу, как так как по данному вопросу есть решение Роспотребнадзора России.
Осенью Роспотребнадзор рекомендовал запретил работать всем развлекательным заведениям, в том числе барам и ресторанам, после 23:00 и до утра следующего дня. Кроме того, в стране ввели обязательное ношение масок. Постановление ведомства вступило в силу 28 октября и распространяется на все регионы.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях власти Бурятии уже пошли навстречу общепиту. С 20 декабря по 10 января им будет позволено работать до 23 часов. По действующим правилам они должны закрываться в 22 часа.
К слову, торговые центры в Бурятии в предновогодний период могут перевести на круглосуточный режим работы. Это хотят сделать для рассредоточения большого потока покупателей.
В Бурятии общепиту отказали в «новогодней» просьбе
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вопрос кафе и ресторанов поднимали на заседании оперштаба
К декабрю 2020 года в Бурятии отмечается рост спроса населения на потребительские кредиты
Задания квеста нужно выполнить до 13 декабря
Помимо отсутствия документов, перевозчики нарушили карантин животных
Ленточный червь опасен для здоровья человека
Гостиница была построена самовольно
Нарушительницу оштрафовали
Бизнесмен обязан возместить ущерб животному миру
В Улан-Удэ состоится традиционная ярмарка недвижимости
В «Capital Mall» выявили нарушения профилактических мер против коронавируса
С их помощью клиенты перевели друг другу более 80 млн рублей
Местный житель обратился к заместителю прокурора Иркутской области
В столице Бурятии Дарья Соловьева занималась волонтёрской деятельностью
Программа лояльности «СберСпасибо» и платёжная система Mastercard запустили новогоднюю геймификацию с возможностью получить миллион бонусов
Изменения внесены в указ главы Бурятии о борьбе с коронавирусом