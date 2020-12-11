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В Бурятии общепиту отказали в «новогодней» просьбе

В Бурятии общепиту отказали в «новогодней» просьбе
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Вопрос кафе и ресторанов поднимали на заседании оперштаба

Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня на заседании республиканского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса подняли «новогодний» вопрос кафе, баров и ресторанов. Власти Улан-Удэ предложили увеличить им время работы в новогодний период до 24 часов. Инициативу поддержала также Торгово-промышленная палата, представляющая интересы бизнеса.

Однако категорически против оказалось управление Роспотребнадзора.

Глава Бурятии Алексей Цыденов пояснил, что республиканский оперштаб не может поставить такую задачу, как так как по данному вопросу есть решение Роспотребнадзора России.

Осенью Роспотребнадзор рекомендовал запретил работать всем развлекательным заведениям, в том числе барам и ресторанам, после 23:00 и до утра следующего дня. Кроме того, в стране ввели обязательное ношение масок. Постановление ведомства вступило в силу 28 октября и распространяется на все регионы.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях власти Бурятии уже пошли навстречу общепиту. С 20 декабря по 10 января им будет позволено работать до 23 часов. По действующим правилам они должны закрываться в 22 часа.

К слову, торговые центры в Бурятии в предновогодний период могут перевести на круглосуточный режим работы. Это хотят сделать для рассредоточения большого потока покупателей.



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