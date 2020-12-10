Торговые центры Бурятии могут перейти на круглосуточный режим

Вопросом поручил заняться оперштаб



На заседании оперативного штаба министерству промышленности Бурятии поручили разработать предложения для торговых центров по изменению режима работы. В том числе будет рассмотрена возможность работы в круглосуточном режимы. Это хотят сделать для рассредоточения покупателей в предновогодний период. Предложения министерство должно представить сегодня, 10 декабря.



Также оперштаб рекомендовал увеличить число работающих касс, а использовать практику фасовки товаров, в том числе продукции собственного производства.



Кроме того, министерству промышленности и торговли поручено согласовать с управление Роспотребнадзора режим работы предприятий общепита в декабре.





