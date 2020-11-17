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В Бурятии объяснили, почему закрылись не все ТРЦ и магазины

В Бурятии объяснили, почему закрылись не все ТРЦ и магазины
Бизнес,  Фото:ves_ulan_ude_
Под запрет не подпадают магазины федерального уровня, у которых оборот более 15 млрд рублей в год

В правительстве Бурятии разъяснили, каким предприятиям торговли можно работать сейчас, каким – нельзя, и почему объявленный двухнедельный локдаун оказался не полным.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне улан-удэнка запечатлела открытый торговый центр «People's Park». Посетители оказались в недоумении, ведь в субботу было объявлено о двухнедельном закрытии с понедельника торговых центров и других предприятий, вроде кафе, бассейнов и др. В свою очередь, в ТРЦ «People's Park» пояснили, что запрет на прекращение деятельности не касается магазинов, входящих в перечень системообразующих предприятий.

Также смутил улан-удэнцев открытый ТРЦ «Форум», где по-прежнему гуляют покупатели. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ».


Под запрет главы Бурятии не подпадают магазины федерального уровня, у которых оборот составляет более 15 млрд рублей в год, пояснили в правительстве республики.

- Указом президента России закреплена норма о том, что системообразующие организации должны приостанавливать свою деятельность в том случае, если принимаемое в регионе решение согласовано с правительством страны. Ограничительные мероприятия, введённые указом главы Бурятии от 14 ноября, принимались самостоятельно. В этой связи системообразующие организации, перечень которых утверждён на федеральном уровне, продолжают свою работу, - пояснила заместитель руководителя государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии Анна Акчурина.

- То есть речь идёт о системообразующих предприятиях именно федерального уровня? – задали ей уточняющий вопрос.

- Да, федерального уровня, у которых оборот составляет более 15 млрд рублей в год, - подтвердила она.

Замминистра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников также добавил, что ознакомиться со списком можно онлайн.

- Представители этих ритейлеров есть на территории Республики Бурятия. Список размещен на сайте минпромторга России, в разделе «Розничная торговля». Ещё хочу отметить, что не все федеральные ритейлеры включены в этот список, то есть некоторых в этом списке нет, - уточнил Оловянников.

Тем фирмам, деятельность которых разрешена сейчас, не требуется подавать документы на портал «Работающая Бурятия».

Также горожане сообщали о том, что работают крупные магазины республиканского уровня, не являющиеся, к примеру, продуктовыми – в том числе строительные.

- Специализированные магазины, в которых есть ассортимент товаров первой необходимости, и он продавался там до этого, и есть вид деятельности в ОКВЭД, будут работать. Приведу пример. В магазинах косметики всегда продавался ассортимент салфеток, влажных салфеток, шампуней, мыла – то, что включено в товары первой необходимости, поэтому эти магазины, естественно, могут продолжать работать. Если же, например, магазин цветов сегодня приобретает несколько пачек мыла и маски, выкладывает и говорит, что он продаёт товары первой необходимости, то работа данных магазинов противоречит нашему указу. Что касается работы крупных магазинов, в которых есть товары первой необходимости, то мы договорились с магазинами, что они именно те отделы, где продаются данные товары первой необходимости, открывают, остальное всё перегораживается. Работают только те отделы, в которых представлен ассортимент товаров из списка, - объяснил Алексей Оловянников.

Работать могут и предприятия сферы бытовых услуг.

- Сфера бытовых услуг не включена в указ, поэтому работают в части предоставления именно бытовых услуг населению – это ремонт обуви, одежды, химчистки, автосервис. Данные услуги продолжают работать, - заключил замминистра промышленности и торговли Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также, как выяснилось, запрет на работу коснулся салонов красоты, но не парикмахерских.

Ограничительные меры власти Бурятии ввели, что сдержать распространение коронавируса. На утро 17 ноября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 15 650. Сегодня в республике был поставлен новый рекорд по числу заболевших за сутки.





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