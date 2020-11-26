По словам главы, желаемые результаты были получены
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 декабря в Бурятии возобновят работу торговые точки, общепит, салоны красоты, бассейны, фитнес-клубы, закрытые с 16 ноября. Изменения в соответствующий указ главы Бурятии будут внесены после завтрашнего заседания оперштаба.
Сегодня, 26 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал журналистам, что ограничения не помогли улучшить ситуацию с выявляемым количеством заражённых. Однако ситуация изменилась в лучшую сторону с запасом коечного фонда, тяжестью состояния выявляемых заражённых и обеспечением лекарствами.
- Мы практически ликвидировали очередь по тестированию. Когда мы вводили локдаун, было 25 тысяч не сделанных тестов, сегодня мы укладываемся полностью в два дня. То, что мы хотели добиться этими ограничениями, в принципе, мы это получили. Завтра штаб, на котором уже будем официально принимать решение. Но повторюсь, те предпосылки, которые нам были необходимы, чтобы снять часть ограничений в экономике и в том числе по учёбе, выход школьников на очную учёбу, обеспечены. Мы будем выходить на нормальный режим работы, - рассказал глава Бурятии.
Также он добавил, что часть ограничений останется. Среди них время работы общепита, всеобщий масочный режим и требование о дистанцировании.
В Бурятии сегодня была превышена отметка в 18 тысяч случаев коронавируса с начала пандемии. За сутки диагноз подтвердили у 265 человек.
Алексей Цыденов подвёл итоги локдауна в Бурятии
Власть, Фото:
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