 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 ноября

25 ноября

Популярное

Алексей Цыденов подвёл итоги локдауна в Бурятии

Алексей Цыденов подвёл итоги локдауна в Бурятии
Власть,  Фото:Байкал-Daily
По словам главы, желаемые результаты были получены

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 декабря в Бурятии возобновят работу торговые точки, общепит, салоны красоты, бассейны, фитнес-клубы, закрытые с 16 ноября. Изменения в соответствующий указ главы Бурятии будут внесены после завтрашнего заседания оперштаба.

Сегодня, 26 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал журналистам, что ограничения не помогли улучшить ситуацию с выявляемым количеством заражённых. Однако ситуация изменилась в лучшую сторону с запасом коечного фонда, тяжестью состояния выявляемых заражённых и обеспечением лекарствами.

- Мы практически ликвидировали очередь по тестированию. Когда мы вводили локдаун, было 25 тысяч не сделанных тестов, сегодня мы укладываемся полностью в два дня. То, что мы хотели добиться этими ограничениями, в принципе, мы это получили. Завтра штаб, на котором уже будем официально принимать решение. Но повторюсь, те предпосылки, которые нам были необходимы, чтобы снять часть ограничений в экономике и в том числе по учёбе, выход школьников на очную учёбу, обеспечены. Мы будем выходить на нормальный режим работы, - рассказал глава Бурятии.

Также он добавил, что часть ограничений останется. Среди них время работы общепита, всеобщий масочный режим и требование о дистанцировании.

В Бурятии сегодня была превышена отметка в 18 тысяч случаев коронавируса с начала пандемии. За сутки диагноз подтвердили у 265 человек.
глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Гнилой популизм»: В Хурале Бурятии устроили перепалку
«Гнилой популизм»: В Хурале Бурятии устроили перепалку
Власть, 26.11.2020
Депутат Игорь Бобков резко ответил Баиру Цыренову
Алексей Цыденов подвёл итоги локдауна в Бурятии
Алексей Цыденов подвёл итоги локдауна в Бурятии
Власть, 26.11.2020
По словам главы, желаемые результаты были получены
Хурал Бурятии отказался обращаться к Путину из-за энерготарифа
Хурал Бурятии отказался обращаться к Путину из-за энерготарифа
Власть, 26.11.2020
Среди депутатов не оказалось согласия по нашумевшему вопросу
В Иркутской области разработают концепцию по приютам для животных
В Иркутской области разработают концепцию по приютам для животных
Власть, 26.11.2020
Документ представят правительству к концу года
Конфликт между Павловым и Матхановым набирает обороты
Конфликт между Павловым и Матхановым набирает обороты
Власть, 26.11.2020
Сегодня на сессии звучали призывы «быть мужиком» и заявления, что «умные люди так не поступают»
В Бурятии не следили за дамбами на реке Джида
В Бурятии не следили за дамбами на реке Джида
Власть, 26.11.2020
Прокуратура обратилась в суд из-за дамб
В Бурятию прибыл министр промышленности России
В Бурятию прибыл министр промышленности России
Власть, 26.11.2020
У Дениса Мантурова насыщенная программа в Улан-Удэ
Главный ЛДПРовец Бурятии подхватил «очень крепкий ковид»
Главный ЛДПРовец Бурятии подхватил «очень крепкий ковид»
Власть, 25.11.2020
Дмитрий Шишмарёв рассказал о том, как получает один за другим положительные анализы
Бурятский бизнесмен похвастался подъёмами с переворотом
Бурятский бизнесмен похвастался подъёмами с переворотом
Власть, 25.11.2020
Михаил Гергенов подсчитал лайки под видео о здоровом образе жизни
Министр здравоохранения Бурятии подхватила коронавирус
Министр здравоохранения Бурятии подхватила коронавирус
Власть, 24.11.2020
Евгения Лудупова ушла на амбулаторное лечение
Школьник из Бурятии пообщался с детским омбудсменом России
Школьник из Бурятии пообщался с детским омбудсменом России
Власть, 24.11.2020
В том числе обсуждалась инициатива учреждения Дня школьника
Главный санврач России назвала Бурятию в числе «ковидных» лидеров
Главный санврач России назвала Бурятию в числе «ковидных» лидеров
Власть, 24.11.2020
Бурятия в числе регионов с высокими значениями суточного показателя заболеваемости COVID-19

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^