«СтройСервис» оспаривает требования музея к подрядчику
В адрес Бурятского УФАС поступила жалоба ООО «СтройСервис» на действия заказчика – Этнографического музея народов Забайкалья.
Компания обжалует аукцион на выполнение работ по обустройству входного модуля музея с начальной ценой контракта 3,8 млн рублей. По мнению заявителя, положения документации к аукциону ограничивают конкуренцию.
Рассмотрение жалобы назначено на 7 сентября, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
В Улан-Удэ обжалуют аукцион Этнографического музея
Бизнес, Фото:
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