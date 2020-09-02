В Улан-Удэ обжалуют аукцион Этнографического музея

«СтройСервис» оспаривает требования музея к подрядчику



В адрес Бурятского УФАС поступила жалоба ООО «СтройСервис» на действия заказчика – Этнографического музея народов Забайкалья.



Компания обжалует аукцион на выполнение работ по обустройству входного модуля музея с начальной ценой контракта 3,8 млн рублей. По мнению заявителя, положения документации к аукциону ограничивают конкуренцию.



Рассмотрение жалобы назначено на 7 сентября, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.



Читают сейчас