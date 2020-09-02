 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 сентября

01 сентября

Популярное

В Улан-Удэ обжалуют аукцион Этнографического музея

В Улан-Удэ обжалуют аукцион Этнографического музея
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
«СтройСервис» оспаривает требования музея к подрядчику

В адрес Бурятского УФАС поступила жалоба ООО «СтройСервис» на действия заказчика – Этнографического музея народов Забайкалья.

Компания обжалует аукцион на выполнение работ по обустройству входного модуля музея с начальной ценой контракта 3,8 млн рублей. По мнению заявителя, положения документации к аукциону ограничивают конкуренцию.

Рассмотрение жалобы назначено на 7 сентября, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.  
УФАС этнографический музей
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Бизнес, 02.09.2020
Такой запрет нужен для защиты прав продавцов в связи с развитием технологий, считают в ведомстве
В Улан-Удэ обжалуют аукцион Этнографического музея
В Улан-Удэ обжалуют аукцион Этнографического музея
Бизнес, 02.09.2020
«СтройСервис» оспаривает требования музея к подрядчику
В 65 регионах РФ начнут обучение на Школьной цифровой платформе Сбербанка
В 65 регионах РФ начнут обучение на Школьной цифровой платформе Сбербанка
Бизнес, 02.09.2020
Проект содержит контент по всем предметам школьной программы с 5 по 9 класс
Детям Окинского района Бурятии помогли собраться в школу
Детям Окинского района Бурятии помогли собраться в школу
Бизнес, 02.09.2020
Были закуплены канцелярские наборы для детей, оказавшихся в трудной жизненной     ситуации, а также из многодетных семей и детей-сирот
В Бурятии бизнесмена необоснованно не допустили к аукциону
В Бурятии бизнесмена необоснованно не допустили к аукциону
Бизнес, 02.09.2020
Бурятское УФАС предписало отменить итоги аукциона
В Улан-Удэ проверят закупку на ремонт в горсаду
В Улан-Удэ проверят закупку на ремонт в горсаду
Бизнес, 02.09.2020
Жалоба поступила в Бурятское УФАС
В Бурятии продавцам рынка в Аршане стало нечем торговать
В Бурятии продавцам рынка в Аршане стало нечем торговать
Бизнес, 02.09.2020
Закрытие границы с Монголией сильно ударило по аршанскому рынку
Промовклад «Встречай осень» стал доступен в отделениях Сбербанка
Промовклад «Встречай осень» стал доступен в отделениях Сбербанка
Бизнес, 02.09.2020
Раньше этот вклад можно было открыть только на дистанционных каналах обслуживания
В Бурятии компания незаконно разместила баннер
В Бурятии компания незаконно разместила баннер
Бизнес, 02.09.2020
Нарушение законодательства о рекламе выявила прокуратура
В Бурятии работникам ЖКХ выплатили долги благодаря прокуратуре
В Бурятии работникам ЖКХ выплатили долги благодаря прокуратуре
Бизнес, 01.09.2020
Долг составлял более восьми миллионов рублей
Бизнесмен Вадим Бредний подарил «инфекционке» новейший аппарат ИВЛ
Бизнесмен Вадим Бредний подарил «инфекционке» новейший аппарат ИВЛ
Бизнес, 01.09.2020
Аппарат экстра-класса Hamilton G5 накануне передали республиканской инфекционной больнице
Сбербанк поможет собрать детей в школу
Сбербанк поможет собрать детей в школу
Бизнес, 01.09.2020
Акция «Собери ребёнка в будущее» продлится до 5 сентября

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^