В Бурятии приставы ищут бывших работников «Стройавтосервис»

Людям готовы вернуть долги по зарплате



В Бурятии судебные приставы разыскивают бывших работников ООО «Стройавтосервис» для перечисления взысканной задолженности по заработной плате.



- В настоящее время задолженность в пользу шести работников недействующего предприятия на общую сумму свыше 78 тысяч рублей перечислена в полном объёме. Однако по оставшимся шести взыскателям отсутствуют контактные данные и реквизиты для перечисления задолженности по исполнительным производствам, - сообщили в УФССП по Бурятии.



В ведомстве просят отозваться взыскателей, предъявив судебному приставу документы, удостоверяющие личность. Более подробную информацию можно получить в межрайонном отделе по взысканию особых производств по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, 13 каб. 204, а также по телефону 8 (3012) 37-21-65.



