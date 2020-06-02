Людям готовы вернуть долги по зарплате
В Бурятии судебные приставы разыскивают бывших работников ООО «Стройавтосервис» для перечисления взысканной задолженности по заработной плате.
- В настоящее время задолженность в пользу шести работников недействующего предприятия на общую сумму свыше 78 тысяч рублей перечислена в полном объёме. Однако по оставшимся шести взыскателям отсутствуют контактные данные и реквизиты для перечисления задолженности по исполнительным производствам, - сообщили в УФССП по Бурятии.
В ведомстве просят отозваться взыскателей, предъявив судебному приставу документы, удостоверяющие личность. Более подробную информацию можно получить в межрайонном отделе по взысканию особых производств по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, 13 каб. 204, а также по телефону 8 (3012) 37-21-65.
В Бурятии приставы ищут бывших работников «Стройавтосервис»
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