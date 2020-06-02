 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Июня

01 Июня

Популярное

В Бурятии приставы ищут бывших работников «Стройавтосервис»

В Бурятии приставы ищут бывших работников «Стройавтосервис»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Людям готовы вернуть долги по зарплате

В Бурятии судебные приставы разыскивают бывших работников ООО «Стройавтосервис» для перечисления взысканной задолженности по заработной плате.

- В настоящее время задолженность в пользу шести работников недействующего предприятия на общую сумму свыше 78 тысяч рублей перечислена в полном объёме. Однако по оставшимся шести взыскателям отсутствуют контактные данные и реквизиты для перечисления задолженности по исполнительным производствам, - сообщили в УФССП по Бурятии.

В ведомстве просят отозваться взыскателей, предъявив судебному приставу документы, удостоверяющие личность. Более подробную информацию можно получить в межрайонном отделе по взысканию особых производств по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, 13 каб. 204, а также по телефону 8 (3012) 37-21-65.

судебные приставы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии приставы ищут бывших работников «Стройавтосервис»
В Бурятии приставы ищут бывших работников «Стройавтосервис»
Бизнес, 02.06.2020
Людям готовы вернуть долги по зарплате
«Байкальская гавань» начала работать в обычном режиме
«Байкальская гавань» начала работать в обычном режиме
Бизнес, 02.06.2020
Вызвано это наступлением нового строительного сезона
В Бурятии задолжали зарплату работникам «Аппетита»
В Бурятии задолжали зарплату работникам «Аппетита»
Бизнес, 02.06.2020
Долги вскрыли после обращения уволившейся работницы в прокуратуру
Сбербанк разъяснил процедуру перечисления господдержки семьям с детьми
Сбербанк разъяснил процедуру перечисления господдержки семьям с детьми
Бизнес, 02.06.2020
Так как выплаты идут по линии Пенсионного Фонда, при зачислении могут прийти СМС о зачислении пенсии
В Бурятии запустили собственное производство одноразовых масок
В Бурятии запустили собственное производство одноразовых масок
Бизнес, 01.06.2020
Ежедневно предприятие может изготавливать до 50 тысяч одноразовых медицинских масок
В Улан-Удэ бизнесмены на сходе попросили открыть «Народный»
В Улан-Удэ бизнесмены на сходе попросили открыть «Народный»
Бизнес, 01.06.2020
Арендаторы торгового комплекса «Народный» собрались на сход, где заявили о «безвыходном положении»
В улан-удэнском ТРЦ «Мёд» открылся гипермаркет «Титан». Фоторепортаж
В улан-удэнском ТРЦ «Мёд» открылся гипермаркет «Титан». Фоторепортаж
Бизнес, 01.06.2020
Доехать до современного торгово-развлекательного центра «Мёд» можно на уникальном «Медовом» автобусе
Сбербанк одобрил более 1000 заявок по госпрограмме кредитования на зарплату
Сбербанк одобрил более 1000 заявок по госпрограмме кредитования на зарплату
Бизнес, 01.06.2020
Кредиты по программе будут выдаваться под 2% годовых
19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку «Бурятзолото»
19 социальных проектов в районах Бурятии получат поддержку «Бурятзолото»
Бизнес, 01.06.2020
На реализацию проектов золотодобывающая компания выделит 1 млн рублей
Ко Дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Ко Дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Бизнес, 01.06.2020
Сбербанк отметит международный день защиты детей рядом программ, направленных на поддержку подрастающего поколения и их родителей
В Бурятии с 1 июня откроются гостиницы и турбазы
В Бурятии с 1 июня откроются гостиницы и турбазы
Бизнес, 29.05.2020
Постояльцами могут стать только семьи или индивидуальные туристы
Глава Бурятии провёл онлайн-встречу с бизнесменами
Глава Бурятии провёл онлайн-встречу с бизнесменами
Бизнес, 29.05.2020
Бизнесмены рассказали о своих достижениях и проблемах

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^