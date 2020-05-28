Житель Бурятии получил предупреждение за берёзы

Участок не используется по назначению и зарастает



Госинспектор управления Россельхознадзора провёл рейдовый осмотр земельного участка площадью 34 га в Мухоршибирском районе Бурятии.



Выявлено нарушение: участок не используется по назначению и зарастает берёзами и сорной растительностью.



Кроме того, владелец не соблюдает правила противопожарного режима, которые утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390.



- Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. Нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Собственнику надела направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ.

