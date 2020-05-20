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Иркутскую аптеку уличили в продаже масок при условии покупки другого товара

Иркутскую аптеку уличили в продаже масок при условии покупки другого товара
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Компания получила предупреждение

Иркутское УФАС России выдало предупреждение ООО «Восточно-Сибирская фармацевтическая компания» о необходимости прекратить действия, которые содержат признаки недобросовестной конкуренции.

Как сообщили в пресс-службе Иркутского УФАС, медицинские маски в данной аптеке продавались только с другими, дополнительными, товарами, в покупке которых потребитель мог и не нуждаться. Это является нарушением статьи 14.8 закона защите конкуренции.

- Согласно выданному предупреждению ООО «Восточно-Сибирская фармацевтическая компания» надлежит прекратить действия, выраженные в навязывании потребителям условий по приобретению иных товаров при реализации медицинских и гигиенических масок. А также не допускать в дальнейшем введение подобных или аналогичных ограничений при продаже медицинских масок и иных товаров, пользующихся повышенным спросом в связи с коронавирусом, - уточнили в Иркутском УФАС. 
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