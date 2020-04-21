Мероприятие состоится впервые
24 апреля Иркутский областной кинофонд организует первое занятие онлайн-школы кинопрокатчика, сообщает пресс-служба областного минкультуры.
Мероприятие организуется в свете проводимого Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии конкурса на выделение средств для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием.
К участию приглашены специалисты учреждений культуры региона, планирующие открытие и организацию работы цифровых кинозалов на территории своих муниципальных образований.
В Иркутской области устроят онлайн-школу для кинопрокатчиков
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