Предприниматель из Улан-Удэ развозит продукты нуждающимся

Он призывает «вместе победить этот несчастный коронавирус»
Предприниматель из Улан-Удэ Халид Гейдаров помогает одиноким пожилым и многодетным семьям в период самоизоляции. Недавно о нём рассказало российское интернет-издание Life.ru.
Халид Гейдаров бесплатно развозит фрукты и овощи нуждающимся. Кроме того, в своём магазине фруктов он раздаёт хлеб, гречу и макароны тем, у кого нет возможности приобрести продукты. На страничке в Instagram можно увидеть фотографии и видео, в которых пожилые люди искренне благодарят предпринимателя.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее мужчина отправил медикам инфекционной больницы целые коробки с фруктами и овощами
. Он призвал всех коллег творить добрые дела: «Вместе победим этот несчастный коронавирус. Эту неделю не будем зарабатывать – будем помогать», говорил он в видеообращении.
В комментариях пользователи Сети восхищаются поступками бизнесмена и благодарят: «Халид, ты человек с Большой буквы!!!», «Молодец, у вас сердце, дай бог вам здоровья крепкого, конечно, пусть вам вернётся всё доброй волной позитива от людей, мы потом за фруктами только к вам ходить будем», «Воздастся вам и вашей семье ваше благое доброе дело!», «Вот лицо истинного героя».
Новые скорые будут работать в Иркутске, Шелехове, Братске и Тайшете
Он призывает «вместе победить этот несчастный коронавирус»
Пока в республике нет такой возможности
Заявки подали почти три тысячи организаций, желающих работать
Квартиру затопило во время капремонта крыши многоквартирного дома
Средства смогут получить компании из числа отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса
В городе прошёл очередной рейд по торговым точкам
Сотрудники ПАО «ТГК-14» работают по особому графику в период общероссийской самоизоляции.
По данным федеральных СМИ, другим сетям было предложено трудоустроить сотрудников «Спортсмастера»
Озвучены правила работы предприятий в режиме изоляции
Портал «Работающая Бурятия», открытия которого ждали ещё вчера, заработал
Россети Сибирь в Бурятии возобновляют плановые ремонтные работы несмотря на продление объявленного режима карантина
Окунуться в прошлое и вспомнить незабываемую первую в Бурятии «Алтаргану» с её весельем и казусами. Это возможно благодаря фотографиям Сергея Тарасенко из 2006 года
Открывшись с утра, некоторым организациям пришлось вновь распускать сотрудников к обеду
Правительство утвердило максимальный размер потребительских кредитов, по которым заёмщики, пострадавшие от последствий пандемии коронавируса, имеют право обратиться за кредитными каникулами