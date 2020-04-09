Предприниматель из Улан-Удэ развозит продукты нуждающимся

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Экзотические Фрукты в Улан-Удэ (@frukty03) 31 Мар 2020 в 4:13 PDT



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее мужчина о



В комментариях пользователи Сети восхищаются поступками бизнесмена и благодарят: «Халид, ты человек с Большой буквы!!!», «Молодец, у вас сердце, дай бог вам здоровья крепкого, конечно, пусть вам вернётся всё доброй волной позитива от людей, мы потом за фруктами только к вам ходить будем», «Воздастся вам и вашей семье ваше благое доброе дело!», «Вот лицо истинного героя».

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее мужчина о тправил медикам инфекционной больницы целые коробки с фруктами и овощами . Он призвал всех коллег творить добрые дела: «Вместе победим этот несчастный коронавирус. Эту неделю не будем зарабатывать – будем помогать», говорил он в видеообращении.В комментариях пользователи Сети восхищаются поступками бизнесмена и благодарят: «Халид, ты человек с Большой буквы!!!», «Молодец, у вас сердце, дай бог вам здоровья крепкого, конечно, пусть вам вернётся всё доброй волной позитива от людей, мы потом за фруктами только к вам ходить будем», «Воздастся вам и вашей семье ваше благое доброе дело!», «Вот лицо истинного героя».

Предприниматель из Улан-Удэ Халид Гейдаров помогает одиноким пожилым и многодетным семьям в период самоизоляции. Недавно о нём рассказало российское интернет-издание Life.ru.Халид Гейдаров бесплатно развозит фрукты и овощи нуждающимся. Кроме того, в своём магазине фруктов он раздаёт хлеб, гречу и макароны тем, у кого нет возможности приобрести продукты. На страничке в Instagram можно увидеть фотографии и видео, в которых пожилые люди искренне благодарят предпринимателя.