Ранее сообщалось о четырёх «предварительно подтверждённых» положительных пробах
Сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила о том, что на данный момент зарегистрировано два подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Ранее «Байкал-Daily», сообщал, что у четырех контактных человек есть первичное подтверждение наличия коронавируса. Сегодня это количество увеличилось до пяти. Их анализы обследуются в научном центре «Вектор» в Новосибирске – результаты пока неизвестны.
Круг контактных лиц увеличился до 500 человек, в их отношении проводятся лабораторные исследования. Близкие контактные лица уже госпитализированы в медицинские учреждения, «дальние», те, у кого риск заразиться гораздо ниже, изолируются дома и находятся под медицинским наблюдением.
Как сообщал «Байкал-Daily», из военного госпиталя были планово выписаны те люди, которые не контактировали с заболевшим коронавирусом человеком. Сегодня Елена Кузьмина сообщила, что контактные – 21 человек, которые находились в одном отделении с заболевшим, в том числе медработники, сейчас на карантине в том же госпитале. Их результаты анализов отрицательные, на карантине они будут находится 14 дней, на 10 день анализы будут снова отобраны.
В Бурятии уже пять человек с подозрением на коронавирус
Происшествия, Фото:
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