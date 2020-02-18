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В Бурятии пожаловались на конкурсного управляющего

В Бурятии пожаловались на конкурсного управляющего
Бизнес, 
Поступили жалобы на торги по продаже имущества должника

В адрес Бурятского УФАС 12 и 14 февраля поступили жалобы гражданина на действия конкурсного управляющего. Жалоба связана с проведением торгов по продаже недвижимого имущества физического лица на электронной площадке «Центр дистанционных торгов».

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.

По мнению заявителя, конкурсный управляющий необоснованно ограничил допуск к участию в торгах по лоту № 1.

Жалобу рассмотрят 21 февраля, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
УФАС
 
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