Певец Ринчин Дашицыренов разыгрывает свой Subaru

Бурятский певец, бизнесмен Ринчин Дашицыренов разыгрывает в Instagram свой автомобиль Subaru Legacy B4. Автомобиль не новый, сколько на нём проездил сам певец, пока неизвестно. Цена подобных авто на Drom.ru составляет в среднем полмиллиона рублей.

Публикация от РИНЧИН ДАШИЦЫРЕНОВ ® (@rinchin_hero) 22 Янв 2020 в 2:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Читают сейчас