 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Февраля

02 Февраля

Популярное

Певец Ринчин Дашицыренов разыгрывает свой Subaru

Певец Ринчин Дашицыренов разыгрывает свой Subaru
Бизнес, 
Впервые в Бурятии пользователь Instagram решился на розыгрыш автомобиля ради увеличения числа подписчиков

Бурятский певец, бизнесмен Ринчин Дашицыренов разыгрывает в Instagram свой автомобиль Subaru Legacy B4. Автомобиль не новый, сколько на нём проездил сам певец, пока неизвестно. Цена подобных авто на Drom.ru составляет в среднем полмиллиона рублей.



Условия розыгрыша (подобные акции в Instagram называются гивы – от английского Giveaway, то есть «раздавать», «отдавать», «дарить») банальны. Крупные российские блогеры просят подписаться на огромное количество спонсорских страниц (их число порой доходит и превышает 100). У Ринчина Дашицыренова, учитывая бурятский масштаб, скромнее – подписка на 35 аккаунтов.

Победитель будет определён с помощью генератора случайных чисел.

К слову, в комментариях пользователи выражают сомнение в честности розыгрыша. Ринчин Дашицыренов заверил, что гив «наичистейший». «Я людей обманывать не собираюсь», - написал он.

На данный момент у Дашицыренова 34,8 тысячи подписчиков. Насколько вырастет их число и принесёт ли акция выгоду, станет понятно лишь по окончании розыгрыша. Точная дата пока не называется, Ринчин озвучил лишь: «через три-четыре недели».

Это первый в Бурятии гив, главным призом которого стал автомобиль. До этого самым крупным призом, пожалуй, был iPhone от улан-удэнского дизайнера.

Мода на гивы в российском сегменте Instagram началась с 2016 года. Одними из первых были певицы Ольга Бузова, Анна Седокова, телеведущая Ксения Бородина. Они разыграли уже массу призов – от смартфонов и MacBook до машин и крупных (полмиллиона рублей) сумм денег. Немалый ажиотаж возник в 2019 году из-за розыгрыша блогером Гусейном Гасановым Mercedes-Benz G-класса, или проще «красного гелика» стоимостью более 10 миллионов рублей. За одни только сутки у Гасанова появилось более миллиона новых подписчиков. Всего же на его аккаунт зашли более 12 миллионов уникальных пользователей. Авто выиграла девушка из Украины. Позже издание «Автокод» сообщило, что разыгранный Mercedes «битый», и за ним числятся несколько штрафов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году улан-удэнец выиграл «BMW М5» в кузове Е60 в розыгрыше популярного блогера Жекича Дубровского. 
розыгрыш социальная сеть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Певец Ринчин Дашицыренов разыгрывает свой Subaru
Певец Ринчин Дашицыренов разыгрывает свой Subaru
Бизнес, 03.02.2020
Впервые в Бурятии пользователь Instagram решился на розыгрыш автомобиля ради увеличения числа подписчиков
РЖД планируют продать акции ТГК-14
РЖД планируют продать акции ТГК-14
Бизнес, 29.01.2020
Три года назад РЖД уже не нашли покупателей на акции
У Бурятии крупный сельхозучасток зарос травой
У Бурятии крупный сельхозучасток зарос травой
Бизнес, 29.01.2020
Материалы административного производства направлены в суд
Прибайкальский нацпарк чаще всего посещают китайцы
Прибайкальский нацпарк чаще всего посещают китайцы
Бизнес, 28.01.2020
Турпоток в Прибайкальском нацпарке вырос почти на 20%
В Бурятии улицу благоустраивали в зимние морозы
В Бурятии улицу благоустраивали в зимние морозы
Бизнес, 28.01.2020
Подрядчик должен был завершить работы ещё осенью, но затянул до зимы
Жители Бурятии помогут детям, покупая товары в «Титане»
Жители Бурятии помогут детям, покупая товары в «Титане»
Бизнес, 27.01.2020
Группа компаний «Титан» запустила благотворительную акцию «Добрые дела»
Улан-удэнец оказывает в Москве услугу «Жених на час»
Улан-удэнец оказывает в Москве услугу «Жених на час»
Бизнес, 27.01.2020
Создатель «Бурятского жеребца» Михаил Апальков продолжает покорять столицу России
Управляющие компании Бурятии объединились в ассоциацию
Управляющие компании Бурятии объединились в ассоциацию
Бизнес, 27.01.2020
В ассоциацию могут войти управляющие компании только с «безупречной репутацией»
В Бурятии бизнесмен взял дальневосточный гектар у федеральной трассы
В Бурятии бизнесмен взял дальневосточный гектар у федеральной трассы
Бизнес, 27.01.2020
По словам предпринимателя, всего за месяц он смог оформить «шикарный участок» возле трассы «Байкал»
Улан-удэнку осудили за продажу спиртного подросткам
Улан-удэнку осудили за продажу спиртного подросткам
Бизнес, 18.01.2020
Женщину наказали исправительными работами
В Чите хозяин бильярдного клуба игнорировал счета по ЖКХ
В Чите хозяин бильярдного клуба игнорировал счета по ЖКХ
Бизнес, 17.01.2020
Размер коммунального долга заведения составил более 400 тысяч рублей
В Бурятии выросло число жалоб потребителей
В Бурятии выросло число жалоб потребителей
Бизнес, 17.01.2020
В 2019 году в Роспотребнадзор по данному вопросу поступило 6394 обращений
В Улан-Удэ оформили документы на просроченный сыр
В Улан-Удэ оформили документы на просроченный сыр
Бизнес, 17.01.2020
Должностное лицо оштрафовали на три тысячи рублей
«Читаэнергосбыт» в Бурятии получил предупреждение
«Читаэнергосбыт» в Бурятии получил предупреждение
Бизнес, 16.01.2020
УФАС понуждает гарантирующего поставщика заключить договор
«Ангарский трамвай» просят признать банкротом
«Ангарский трамвай» просят признать банкротом
Бизнес, 16.01.2020
Предприятие задолжало за электричество

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^