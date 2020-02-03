Певец Ринчин Дашицыренов разыгрывает свой Subaru

Бурятский певец, бизнесмен Ринчин Дашицыренов разыгрывает в Instagram свой автомобиль Subaru Legacy B4. Автомобиль не новый, сколько на нём проездил сам певец, пока неизвестно. Цена подобных авто на Drom.ru составляет в среднем полмиллиона рублей.
Условия розыгрыша (подобные акции в Instagram называются гивы – от английского Giveaway, то есть «раздавать», «отдавать», «дарить») банальны. Крупные российские блогеры просят подписаться на огромное количество спонсорских страниц (их число порой доходит и превышает 100). У Ринчина Дашицыренова, учитывая бурятский масштаб, скромнее – подписка на 35 аккаунтов.
Победитель будет определён с помощью генератора случайных чисел.
К слову, в комментариях пользователи выражают сомнение в честности розыгрыша. Ринчин Дашицыренов заверил, что гив «наичистейший». «Я людей обманывать не собираюсь», - написал он.
На данный момент у Дашицыренова 34,8 тысячи подписчиков. Насколько вырастет их число и принесёт ли акция выгоду, станет понятно лишь по окончании розыгрыша. Точная дата пока не называется, Ринчин озвучил лишь: «через три-четыре недели».
Это первый в Бурятии гив, главным призом которого стал автомобиль. До этого самым крупным призом, пожалуй, был iPhone от улан-удэнского дизайнера.
Мода на гивы в российском сегменте Instagram началась с 2016 года. Одними из первых были певицы Ольга Бузова, Анна Седокова, телеведущая Ксения Бородина. Они разыграли уже массу призов – от смартфонов и MacBook до машин и крупных (полмиллиона рублей) сумм денег. Немалый ажиотаж возник в 2019 году из-за розыгрыша блогером Гусейном Гасановым Mercedes-Benz G-класса, или проще «красного гелика» стоимостью более 10 миллионов рублей. За одни только сутки у Гасанова появилось более миллиона новых подписчиков. Всего же на его аккаунт зашли более 12 миллионов уникальных пользователей. Авто выиграла девушка из Украины. Позже издание «Автокод» сообщило, что разыгранный Mercedes «битый», и за ним числятся несколько штрафов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году улан-удэнец выиграл «BMW М5» в кузове Е60 в розыгрыше популярного блогера Жекича Дубровского.