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Улан-удэнец выиграл в Instagram «BMW М5»

Улан-удэнец выиграл в Instagram «BMW М5»
Общество, 
Выигравший «BMW М5» улан-удэнец признался, что «в шоке»

Улан-удэнец Михаил выиграл «BMW М5» в кузове Е60 в розыгрыше популярного блогера по имени Жекич Дубровский. Блогер, на YouTube-канал которого подписаны 1,8 миллионов пользователей, накануне подвёл итоги конкурса среди подписчиков.

Участниками розыгрыша стали более 80 тысяч человек. Результаты подводились в прямом эфире в Instagram. Жекич признался, что сначала он подумал, что победитель из его родного города Чита, но потом узнал, что машина отправится в Бурятию.





Улан-удэнец признался, что очень рад. «Это не передать словам, просто в шоке», - сказал Михаил.

Машина не новая, автомобиль для розыгрыша Жекич выбирал вместе со своими подписчиками. Людей просили указать марку машины, которую они бы хотели приобрести. Но одним из важных условий была стоимость – до одного миллиона рублей. Выслушав мнение большинства, Дубровский купил автомобиль.

- Мы сначала думали купить три автомобиля подешевле, но решили эту. Дорогая, но это 2018 год, это «эмка», - поделился блогер.

Жекич известен как мастер автотюнинга. Он немного поработал над купленным автомобилем. Покатавшись на машине пару недель, разыграл его.


розыгрыш блогеры
 
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