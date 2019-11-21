Рассматривать предлагаемый тариф власти Улан-Удэ будут в несколько этапов
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно о намерении улан-удэнских маршрутчиков по повышению стоимости проезда. В комитет экономического развития и туризма администрации города уже подали документацию с предложением нового тарифа, а также экономическим обоснованием его повышения.
Сейчас стало известно, что перевозчики предложили тариф 41 рубль. Это вдвое выше, чем нынешняя стоимость в 20 рублей.
- Их предложение – 41 рубль. Они представили свой тариф, это их расчёты, сейчас мы всё будем проверять. Процедура следующая: мы всё это должны проверить и подготовить заключение об экономической обоснованности. После заключение мы направим на рассмотрение тарифной комиссии. После тарифной комиссии оно направится в горсовет депутатов. Окончательное решение принимают депутаты горсовета, - сообщила «Байкал-Daily» начальник управления муниципальной экономики rомитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ Дарима Дашиева.
В качестве основания для пересмотра тарифа перевозчики указывают, что увеличились цены на ГСМ, выросли расходы на ремонт, запчасти, шины; что им необходимо приобретать, обслуживать датчики ГЛОНАСС, тахографы и т.д.
Тариф в 41 рубль, конечно, маршрутчикам никто не утвердит. Сейчас горожане гадают, какое повышение произойдёт, одно из самых популярных мнений в соцсетях – 25 рублей.
В последний раз плата за проезд повышалась в 2016 году –с 17 до 20 рублей. Тогда перевозчики и вовсе заявили, что экономически «обоснованный» тариф – 80 рублей.
Улан-удэнские маршрутчики хотят тариф в 41 рубль
Бизнес, Фото:
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