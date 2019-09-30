У абонентов Tele2 в Бурятии появилась возможность продавать и покупать минуты, гигабайты и SMS

Юрий Новосад подчеркивает, что Tele2 выходит за рамки привычного восприятия клиентами компании только как оператора связи. Следуя своей концепции, компания недавно преподнесла приятный сюрприз жителям Улан-Удэ, организовав летом на площади Революции бесплатный 4G-кинотеатр. Он пользовался огромной популярностью у горожан, которые смотрели фильмы на большом экране и в хорошем качестве через быстрый мобильный интернет.





В конце сентября оператор мобильной связи Tele2 запустил уникальную для российского телеком-рынка платформу – «Биржу Tele2». Сервис представляет собой бесплатную онлайн-площадку, где абоненты могут продавать и покупать гигабайты, минуты и SMS. Подробнее о новинке и других «фишках» оператора рассказал «Байкал-Daily» директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.– Наша биржа – это реальная торговая площадка, где можно выставлять в качестве лотов на продажу SMS, минуты или гигабайты из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже предложений. Средства, полученные от продажи, поступят на счет мобильного телефона абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи. При этом, если ваш лот не купили, то выставленные минуты или гигабайты возвращаются обратно в ваш тарифный пакет. Лоты нельзя купить про запас, – заметил Юрий Новосад.Никакие комиссии за операции на «Бирже Tele2» с абонентов не взимаются. Сервисом удобно пользоваться на сайте оператора и в мобильном приложении «Мой Tele2».Перенос неиспользованных остатков минут и гигабайтов на следующий месяц – один из самых востребованных дополнительных сервисов Tele2.– «Другие правила» от Tele2 – это не просто слоган. Мы понимаем, что на рынке перечень предоставляемых услуг операторами связи примерно одинаков, но у нас есть свои «фишечки». Например, суперхит сейчас – это перенос неиспользованных остатков минут и гигабайтов на следующий месяц при своевременной оплате абонентской платы. Другой пример: «искусственный интеллект» Миа на одном из популярных среди наших абонентов тарифов «Мой онлайн+» анализирует текущий профиль потребления клиента и предлагает оптимальное наполнение тарифного плана. Абонентская плата при этом не меняется, – отметил директор бурятского филиала Tele2.Среди других предложений оператора – безлимитные соцсети и мессенджеры на многих тарифах, а также возможность делиться гигабайтами с другими абонентами Tele2 по всей стране.В Бурятии услуги голосовой связи Tele2 доступны для более 96% населения региона. Зона высокоскоростного мобильного интернета покрывает более 80% населенной территории республики. При этом лидером по всем показателям потребления интернет-трафика является Улан-Удэ.– Много качают в Кяхте, в Северобайкальске, в Селенгинске, в Кырене, Усть-Баргузине, практически все районные центры являются лидерами по потреблению интернет-трафика, – добавил Юрий Новосад.Мобильный оператор Tele2 развивает быстрый интернет и на популярных туристических маршрутах.– Мы увеличиваем зону покрытия 4G не только в Улан-Удэ и крупных районных центрах, но и не забываем про популярные места отдыха наших клиентов. У нас хорошая связь в направлении Горячинска, Гремячинска, Турки, Максимихи, Энхалука, Сухой – там везде есть LTE. Мы получаем положительные отзывы по качеству связи от жителей нашей республики. И, конечно, не забываем про Аршан, Кырен, Нилову Пустынь, – отметил директор бурятского филиала Tele2.По его словам, Tele2 непрерывно развивает 4G-сеть, потому что растет потребность в высокоскоростном интернете и увеличивается количество пользователей, в результате повышается нагрузка на инфраструктуру.– Становится больше смартфонов, поддерживающих 4G, соответственно, их владельцы – основные потребители нашего мобильного интернета. Для анализа потребления нашей услуги передачи данных мы используем Big Data. Таким образом мы определяем, где нужно расширить зону покрытия или увеличить емкость сети. Tele2 всегда стремится предоставлять качественные услуги: нашим клиентам должно быть комфортно смотреть видео или фильмы, слушать музыку и «серфить» в интернете в любом месте, – рассказал Юрий Новосад.Бизнесмены могут воспользоваться удобной услугой для корпоративных клиентов SMS-Таргет. С ее помощью можно информировать сразу всех своих клиентов одновременно об акциях, новых предложениях, состоянии счета, напоминать о любых событиях. Сообщение рассылается по целевой аудитории.– К примеру, крупная торговая сеть открывает еще один свой магазин в каком-нибудь районе нашего города. Раньше его владельцы рассылали новость об открытии по всей своей базе, а сейчас можно просто прийти к нам и сказать: вот здесь я открыл магазин и обозначить на карте дома, жильцам, которых нужно отправить SMS-рассылку с этой новостью-объявлением, – пояснил на примере директор бурятского филиала Tele2.Новые возможности для бизнеса открывает использование Big Data. Это позволяет подобрать наиболее трафиковое место, в котором регулярно бывают потенциальные клиенты, для открытия торговой точки или офиса. Органы власти, например, могут оценить потребность в организации нового маршрута для муниципального транспорта и так далее.Также Tele2 занимается развитием «интернета вещей». Одна из его сфер применения – жилищно-коммунальное хозяйство. Так, при помощи мобильной связи «умные» счетчики могут автоматически передавать точные показания на сервер: жителям не нужно помнить о датах снятия и передачи показаний, а энергосбытовым компаниям не требуется проводить их сверку.Мобильный оператор поддерживает интересные социальные проекты в регионе.– В этом году мы подписали с Бурятским государственным университетом соглашение о сотрудничестве, куда включен комплекс мероприятий. Во-первых, в стенах вуза мы будем читать лекции для студентов. В качестве лекторов выступят наши специалисты, приглашенные гости, я также буду участвовать в этом процессе. Мы поделимся опытом, расскажем, как сейчас в рыночных условиях работает наш бизнес. Во-вторых, в этом году для студентов БГУ мы учредили стипендию Tele2. Принять участие в конкурсе на именную стипендию смогут студенты, аспиранты, молодые учёные вуза. Сейчас мы анализируем условия этой мотивационной программы и в ближайшее время организуем её презентацию. В рамках федеральной программы стажировки Tele2Praktik следующим летом мы будем приглашать на летнюю практику. Попасть к нам на стажировку в компанию смогут студенты старших курсов и, возможно, в дальнейшем стать частью нашей команды, – резюмировал Юрий Новосад.