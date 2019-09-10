Студенты БГУ смогут пройти стажировку в Tele2

В Улан-Удэ телекоммуникационная компания Tele2 и БГУ объявили о подписании соглашения о сотрудничестве. У студентов этого вуза появилась возможность получить именную стипендию от оператора, прослушать цикл лекций от сотрудников Tele2 и приглашенных гостей и, самое главное, пройти стажировку в компании.
- Очень приятно, когда к нам приходят люди, которые представляют бизнес, и бизнес социально ответственный. Тем более, когда партнеры приходят с инициативами, предлагают именные стипендии, конкурсы. Очень важно, что инфраструктурные компании проявляют интерес к выпускникам нашего вуза и к нашим образовательным программам. Я всех поздравляю с таким знаковым событием – появлением еще одного нового партнера – Tele2. Я думаю, наше сотрудничество будет только развиваться, - рассказал ректор БГУ Николай Мошкин.
Детали конкурса на получение стипендии будут презентованы позже, но представители Tele2 уверены, что многим студентам предложение будет интересно. По результатам конкурса лучшим студентам будет выплачена именная стипендия. А на лекциях, которые буду проводиться для всех желающих студентов, профессионалы своего дела расскажут о реальных кейсах, которые сейчас происходят в бизнесе. Эксперты, в том числе директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад, расскажут студентам о новых тенденциях телеком-рынка.
- Дорогие друзья, я очень рад, что наша компания заключила соглашение о сотрудничестве с ведущим университетом республики. Я думаю, что в рамках нашей совместной деятельности мы будем способствовать развитию творческого потенциала у молодежи. В этом году мы включили Республику Бурятия в программу стажировки студентов в нашей компании – Tele2Praktik. Ближе к лету будет проводиться конкурс, по его результатам будут выбраны студенты, которые смогут попасть на стажировку и посмотреть изнутри, как работает бизнес, - поделился директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.
Он добавил, что программа рассчитана на студентов последнего и предпоследнего курсов обучения, их ждет реальная работа и «они не будут приносить кофе». Так, один практикант из БГУ уже помогал при подготовке проекта – 4G-кинотеатра в Улан-Удэ, который располагался на площади Революции. Компания уже сотрудничает с несколькими вузами в стране, в том числе с Дальневосточным федеральным университетом. Некоторые студенты после стажировки были приняты в штат и теперь успешно работают в компании.
- Наши студенты сегодня очень активны, и многие бизнесмены это замечают. Студенты работают не только в рамках промышленных проектов, у нас есть огромное количество ребят, которые задействованы и в социальных проектах. С инфраструктурными партнерами мы также плотно работаем, например, мы реализовали проект «Умный кампус» - на входе в корпус стоят турникеты, - подчеркнул ректор БГУ Николай Мошкин.
Кроме того, он отметил, что сейчас университет набирает популярность среди других регионов России. По результатам приемной кампании в этом году в БГУ поступили почти 300 студентов из 25 регионов страны. Самые востребованные факультеты – восточный институт, медицинский институт и юридический факультет.
После торжественного подписания соглашения в зале Ученого совета БГУ состоялась первая лекция из цикла. Ее провела приглашенный гость из Москвы, учредитель и исполнительный директор фонда «Навстречу переменам» Евгения Телицына. Фонд помогает социальным предпринимателям реализовывать инновационные идеи, направленные на улучшение качества жизни российских детей. Тема лекции – «Эволюция добрых дел: от волонтерства до социальных инвестиций». Лектор рассказала будущим экономистам, социальным работникам и журналистам о социальном предпринимательстве. Студенты внимательно слушали и не стеснялись задавать вопросы, а Евгения Телицына в непринужденной беседе рассказала о том, чем отличается социальное предпринимательство от бизнеса, что такое «импакт инвестирование» и как правильнее делать добрые дела.
Отметим, что фонд «Навстречу переменам» ежегодно проводит всероссийский конкурс социальных предпринимателей, и сейчас два проекта из Улан-Удэ попали в полуфинал. Итоги конкурса будут подведены в ноябре, а его победители в трех номинациях получат до 1,2 млн рублей на реализацию своих проектов.