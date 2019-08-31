Первый «Львёнок» уже на пути в Улан-Удэ

Первый трамвай модели 71-911М «Львёнок» уже на пути в Улан-Удэ. Производитель трамваев – «ПК Транспортные системы» - завершила сборку и технические испытания первого «Львёнка» для столицы Бурятии. 28 августа вагон был погружен на трал, и теперь ему предстоит долгая дорога длиной в 6164 км.
Всего Улан-Удэ в 2019 году закупает 15 новых инновационных трамваев. Финансирование выделено из республиканского бюджета, а также за счёт федеральных средств – единой дальневосточной субсидии. Цена контракта – 498 млн рублей.
Первые два вагона придут в столицу Бурятии в сентябре 2019 года, оставшиеся 13 – в четвёртом квартале этого года.
- Примечательно, что «Львёнок» стал первой новинкой 2018 года, который был собран на «Невском заводе электрического транспорта» (Санкт-Петербург), и ровно спустя год после официальной презентации вагон пошёл в серию, - отмечают в «ПК Транспортные системы».
71-911 М - это 100%-низкопольный четырехостный трамвайный вагон. Производитель заявляет, что «Львёнок» «по комфорту может легко конкурировать с личным авто»: просторный салон, большое количество удобных сидений, широкие дверные проёмы, система климат-контроля. Также в трамвае предусмотрены информационные экраны, с помощью которых пассажиры в реальном времени получают все необходимые сведения о маршруте, остановках и пересадках. Вагон оснащён камерами видеонаблюдения, USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. В салоне есть площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску. Трамвайный вагон модели 71-911М «Львенок» отвечает всем современным мировым требованиям. Интерьер сделан с использованием алюминиевых сплавов, что делает его пожаробезопасным. Также вагон оснащён системами активной и пассивной безопасности.