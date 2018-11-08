Из Бурятии в Монголию едва не отправили заражённую продукцию

Продукция принадлежит ИП Шагдарова



Специалистам Россельхознадзора предоставили продукцию для сертификации с последующей отправкой в Монголию.



В партии грецкого ореха и ядра абрикоса весом 23 килограмма, произведённой в Узбекистане, выявлен карантинный для Монголии объект – амбарная моль (живая личинка) и суринамский мукоед (живое имаго).



В гречневой крупе весом 495,2 килограмма, произведённой в Алтайском крае и Новосибирской области, выявлен карантинный для страны-импортёра объект – гречиха татарская.



Заражённая продукция, принадлежащая ИП Шагдарова, сертификации не подлежит.



Справка:



Амбарная моль – мелкая бабочка с серебристыми крыльями, покрытыми коричневыми и бурыми пятнами. Вредитель целого и повреждённого зерна различных культур.



Суринамский мукоед – небольшой жук буроватой окраски. Вредитель различных запасов. Является довольно частым обитателем не только зернохранилищ и пекарен, но и домов, магазинов и т.п.



Гречиха татарская – сорняк, который засоряет пропашные и зерновые культуры, снижает урожай и затрудняет уборку.

