Продукция принадлежит ИП Шагдарова
Специалистам Россельхознадзора предоставили продукцию для сертификации с последующей отправкой в Монголию.
В партии грецкого ореха и ядра абрикоса весом 23 килограмма, произведённой в Узбекистане, выявлен карантинный для Монголии объект – амбарная моль (живая личинка) и суринамский мукоед (живое имаго).
В гречневой крупе весом 495,2 килограмма, произведённой в Алтайском крае и Новосибирской области, выявлен карантинный для страны-импортёра объект – гречиха татарская.
Заражённая продукция, принадлежащая ИП Шагдарова, сертификации не подлежит.
Справка:
Амбарная моль – мелкая бабочка с серебристыми крыльями, покрытыми коричневыми и бурыми пятнами. Вредитель целого и повреждённого зерна различных культур.
Суринамский мукоед – небольшой жук буроватой окраски. Вредитель различных запасов. Является довольно частым обитателем не только зернохранилищ и пекарен, но и домов, магазинов и т.п.
Гречиха татарская – сорняк, который засоряет пропашные и зерновые культуры, снижает урожай и затрудняет уборку.
Из Бурятии в Монголию едва не отправили заражённую продукцию
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Продукция принадлежит ИП Шагдарова
Главу республики будут просить решить вопрос с мусоросортировочной станцией, которая успешно работает на берегу Байкала два года
Строительство проходило под видом индивидуальной жилой застройки
С предпринимателя взыскан ущерб
От республики отобрали три лучших проекта
Легальный лесоприёмный пункт обязательно имеет специализированную площадку для хранения отходов
Индивидуальный предприниматель пойдёт под суд
За прошлую неделю через МАПП Кяхта пытались незаконно переместить 2,2 кг лекарственных средств, 23 кг косметики и более 100 кг бытовой химии
Нарушения были выявлены в Заиграевском районе
На момент проверки в магазине было около 54 кг крупы
Первые беспилотные машины на российских дорогах появятся уже в марте 2019 года
Природоохранной прокуратурой выявлено более двухсот нарушений
Пункт общественного питания работал с нарушениями
Бизнес, 02.11.2018
Продавцу выписали небольшой штраф
Бизнес, 02.11.2018
Он задолжал более 2,8 млн рублей