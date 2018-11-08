В Бурятии решают вопрос с единственной мусоросортировочной станцией на Байкале

В Бурятии бьют тревогу из-за ситуации с единственной мусоросортировочной станции в Центральной экологической зоне Байкала. Она работает в Турке уже два года. Это единственное на Байкале место, где собранный с берегов озера мусор сортируют, отбирая вторсырьё. То, что невозможно пустить на переработку, отправляют под пресс, в разы уменьшая объём, и увозят на полигон в Вахмистрово.











Победителем торгов на аренду мусороперегрузочной станции один раз становился ИП Севергин, второй раз он выступил в качестве подрядчика. За это время арендатор не только проводил уборку мусора с побережья, но и дворов прибрежных сёл. Мусоровоз забирал мешки прямо со дворов жителей Турки и близлежащих сёл. На улицах стало заметно чище.



Также была запущена масштабная акция «Байкалу- Чистый Берег». В ней за два лета приняли участие более 2 тысяч человек. Волонтёры, съезжавшиеся со всей республики, вывезли на станцию сотни тонн мусора. «Убрали целые горы», - рассказывали участники акции. В подарок активисты получили также водную прогулку по Байкалу.











16 ноября состоится совещание при главе Бурятии Алексее Цыденове. Данные вопросы будут вынесены на повестку совещания. Особое внимание будет уделено как раз вопросам обращения твердых бытовых отходов в центральной экологической зоне.















Проводилась и просветительская работа с туристами. Большинство активистов признались, что теперь они больше никогда не будут оставлять пакеты с мусором на берегу или вдоль дороги, а будут увозить с собой.- Люди стали оставлять мусора гораздо меньше, - отмечает организатор акции «Чистый берег» Мария Цивилева.В сентябре 2018 года предприниматель Сергей Севергин выиграл выборы главы сельского поселения «Туркинское». Сельсовет депутатов принял решение о передаче мусороперегрузочной станции в МУП «Туркинский». Одно из преимуществ – часть доходов могла бы поступать в маленький бюджет поселения.«Мусорный вопрос» здесь стал острым после того, как был озвучен новый размер платежа подрядчикам за вывоз мусора – 200 рублей за кубометр для Турунтаево и 281 рубль для Турки. Для сравнения, субсидия минприроды стоит 900 рублей за кубометр. Озвученную для правобережной стороны Прибайкальского района цифру предприниматели называют «нереальной».Ещё одна нынешняя проблема – предложение отныне не везти мусор в Вахмистрово, а высыпать его прямо возле села Турунтаево. При том что свалка здесь несанкционированная. Против этого выступает уже глава Турунтаево.