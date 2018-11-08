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Китайцы незаконно построили на Байкале гостиницу и ресторан

Китайцы незаконно построили на Байкале гостиницу и ресторан
Бизнес, 
Строительство проходило под видом индивидуальной жилой застройки

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факты выдачи незаконных разрешений на строительство в Листвянке.

Установлено, что на ул. Горького 65 и ул. Чапаева 117 граждане Китая возвели гостиничный комплекс и ресторан. Строительство велось под видом индивидуальной жилой застройки, разрешение выдали в администрации Листвянского муниципального образования.

В нарушение закона «Об охране озера Байкал», государственная экологическая экспертиза проектной документации не проводилась.

Действующим законодательством запрещено строительство новых объектов, в том числе индивидуальных жилых домов, в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Природоохранный прокурор предъявил иски в Иркутский районный суд предъявлены о признании разрешений на строительство незаконными.

Административные дела находятся на рассмотрении, сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Листвянка против

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году жители Листвянки написали коллективное обращение президенту России с просьбой запретить продажу участков на берегу Байкала иностранным гражданам и пресечь застройку территорий на побережье. В обращении говорилось об «интервенции по-китайски». Уже в той петиции утверждалось, что граждане КНР строят незаконные гостиницы, получая участки под ИЖС.

«Заполучив кусок нашей земли, эти люди относятся к ней абсолютно по-варварски. Они загоняют тяжёлую технику, срывают горы, нарушая природный ландшафт озера, которому 25 миллионов лет! Гостиницы их огромны – от края до края участка. Причём основная их часть зарегистрирована под ИЖС, и не платят никаких налогов», - говорилось в обращении местных жителей.

Жители Листвянки также утверждают: гиды китайцев во время экскурсий рассказывают о том, что Байкал принадлежит России временно, а вообще это Северное море китайцев, на котором раньше жили их племена.

строительство Байкал
 
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