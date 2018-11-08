В Бурятии гостиница загрязнила почву возле источника

С предпринимателя взыскан ущерб



В Северо-Байкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя 12 тысяч рублей ущерба, причинённого природе в результате загрязнения почвы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Ранее была проведена выездная проверка исполнения природоохранного законодательства в местности источника Гоуджекит. Испытания почв показали, что территория гостиничного комплекса загрязнена сточными водами. В связи с чем, эксперты обратились в суд за взысканием ущерба, причиненного почве, как объекту охраны окружающей среды.



- В службе судебных приставов в отношении предпринимателя было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого было обращено взыскание на расчетные счета должника. На сегодняшний день 12 тысяч рублей перечислены в бюджет муниципального образования, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - отмечает Светлана Купцова, начальник Северобайкальского районного отдела судебных приставов УФССП России по Республике Бурятия.

