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В Бурятии гостиница загрязнила почву возле источника

В Бурятии гостиница загрязнила почву возле источника
Бизнес, 
С предпринимателя взыскан ущерб

В Северо-Байкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя 12 тысяч рублей ущерба, причинённого природе в результате загрязнения почвы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Ранее была проведена выездная проверка исполнения природоохранного законодательства в местности источника Гоуджекит. Испытания почв показали, что территория гостиничного комплекса загрязнена сточными водами. В связи с чем, эксперты обратились в суд за взысканием ущерба, причиненного почве, как объекту охраны окружающей среды.

- В службе судебных приставов в отношении предпринимателя было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого было обращено взыскание на расчетные счета должника. На сегодняшний день 12 тысяч рублей перечислены в бюджет муниципального образования, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - отмечает Светлана Купцова, начальник Северобайкальского районного отдела судебных приставов УФССП России по Республике Бурятия.
гостиница загрязнение окружающей среды
 
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