Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Ноября

06 Ноября

Популярное

Предприниматели Бурятии попали в финал всероссийского конкурса

Предприниматели Бурятии попали в финал всероссийского конкурса
Бизнес,  Фото:pixabay.com
От республики отобрали три лучших проекта

На прошлой неделе объявили имена финалистов федерального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». В финал приглашены представители 15 лучших проектов в 8 номинациях со всех регионов России. В их число вошли 3 участника из Бурятии.

Финалистами федерального этапа стали Алексей Зубарев с проектом онлайн-фотошкола «Видеопродакшн», Инна Ивахинова с проектом «Шахматная школа» и Мария Фёдорова с проектом кейтеринга.

Защита проектов пройдёт 22 ноября в Москве. Церемония награждения состоится 23 ноября в рамках всероссийского молодёжного конгресса в Нижнем Новгороде, сообщили в министерстве спорта республики.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Предприниматели Бурятии попали в финал всероссийского конкурса
Предприниматели Бурятии попали в финал всероссийского конкурса
Бизнес, 07.11.2018
От республики отобрали три лучших проекта
Жителей Бурятии просят сообщать о нелегальных лесопилках
Жителей Бурятии просят сообщать о нелегальных лесопилках
Бизнес, 07.11.2018
Легальный лесоприёмный пункт обязательно имеет специализированную площадку для хранения отходов
На границе Бурятии изъяли партии часов, косметики и бытовой химии
На границе Бурятии изъяли партии часов, косметики и бытовой химии
Бизнес, 07.11.2018
За прошлую неделю через МАПП Кяхта пытались незаконно переместить 2,2 кг лекарственных средств, 23 кг косметики и более 100 кг бытовой химии
В партии пиломатериалов в Бурятии нашли вредителя
В партии пиломатериалов в Бурятии нашли вредителя
Бизнес, 07.11.2018
Нарушения были выявлены в Заиграевском районе
В улан-удэнском магазине продавали крупу без документов
Бизнес, 06.11.2018
На момент проверки в магазине было около 54 кг крупы
На Байкале с нарушениями добывали ископаемые
На Байкале с нарушениями добывали ископаемые
Бизнес, 06.11.2018
Природоохранной прокуратурой выявлено более двухсот нарушений
В Иркутской области незаконно работало кафе на перроне
В Иркутской области незаконно работало кафе на перроне
Бизнес, 06.11.2018
Пункт общественного питания работал с нарушениями
В Забайкалье продавали запрещённые синтетические сети
Бизнес, 02.11.2018
Продавцу выписали небольшой штраф
В мессенджере WhatsApp скоро появится реклама
В мессенджере WhatsApp скоро появится реклама
Бизнес, 02.11.2018
Это будет основным способом монетизации приложения
Бурятское УФАС отказало в жалобе на управление мелиорации
Бурятское УФАС отказало в жалобе на управление мелиорации
Бизнес, 02.11.2018
Начальная цена этого контакта составляла 8,1 млн
Территории улан-удэнских лесных предприятий оказались захламлены
Территории улан-удэнских лесных предприятий оказались захламлены
Бизнес, 01.11.2018
На погрузочных площадках валялись порубочные остатки
В Улан-Удэ проведут «контрольную закупку» мёда
В Улан-Удэ проведут «контрольную закупку» мёда
Бизнес, 01.11.2018
Эксперты проверят на качество мёд из разных регионов России,

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^