Предприниматели Бурятии попали в финал всероссийского конкурса



Финалистами федерального этапа стали Алексей Зубарев с проектом онлайн-фотошкола «Видеопродакшн», Инна Ивахинова с проектом «Шахматная школа» и Мария Фёдорова с проектом кейтеринга.



Защита проектов пройдёт 22 ноября в Москве. Церемония награждения состоится 23 ноября в рамках всероссийского молодёжного конгресса в Нижнем Новгороде, сообщили в министерстве спорта республики.



На прошлой неделе объявили имена финалистов федерального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». В финал приглашены представители 15 лучших проектов в 8 номинациях со всех регионов России. В их число вошли 3 участника из Бурятии.