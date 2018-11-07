Предприниматели Бурятии попали в финал всероссийского конкурса

От республики отобрали три лучших проекта
На прошлой неделе объявили имена финалистов федерального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». В финал приглашены представители 15 лучших проектов в 8 номинациях со всех регионов России. В их число вошли 3 участника из Бурятии.
Финалистами федерального этапа стали Алексей Зубарев с проектом онлайн-фотошкола «Видеопродакшн», Инна Ивахинова с проектом «Шахматная школа» и Мария Фёдорова с проектом кейтеринга.
Защита проектов пройдёт 22 ноября в Москве. Церемония награждения состоится 23 ноября в рамках всероссийского молодёжного конгресса в Нижнем Новгороде, сообщили в министерстве спорта республики.
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