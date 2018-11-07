В Улан-Удэ директор издательства нарушил права наследников Исая Калашникова

- Зная, что в соответствии с действующим законодательством он не вправе без разрешения правообладателя использовать чужие результаты интеллектуальной деятельности, мужчина решил в нарушение прав жены и детей Исая Калашникова, которым после смерти писателя перешли по наследству авторские права на созданные им произведения, незаконно напечатать (переиздать) в одной из типографий и продать 500 экземпляров романа «Разрыв-трава», - отмечают в Следственном управлении.











СУ СКР по Бурятии представило фотографии книг, на них стоят логотипы книжной сети «Полином».









В Улан-Удэ перед судом предстанет 63-летний предприниматель, директор издательства. Он обвиняется в нарушении авторских прав наследников известного писателя Исая Калашникова. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 146 УК РФ «Незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в крупном размере», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.По данным следствия, обвиняемый является индивидуальным предпринимателем, директором издательства и занимается издательской и полиграфической деятельностью.Книги были напечатаны с 16 по 30 ноября 2017 года. Отпечатанную литературную продукцию издательство передало в сеть книжных магазинов для продажи по цене 400 рублей за один экземпляр книги. Планировалось получить доход в сумме 200 тысяч рублей.Однако одна из дочерей писателя увидела в продаже переизданные книги своего отца. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы для защиты авторских прав своей семьи.В настоящее время уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.