На границе Бурятии изъяли партии часов, косметики и бытовой химии

Также у одного из монгольских туристов, следующих в Россию, было выявлено 70 наручных часов, у второго – около 23 кг косметики, у третьего – более 100 кг бытовой химии. Подобное количество не может расцениваться как товар для личного пользования, а подпадает под категорию «коммерческая партия» и, соответственно, подлежит обязательному таможенному декларированию.





Среди нарушителей таможенного законодательства были и наши соотечественники. Так, гражданин России перемещал в Монголию нож в ножнах и аэрозольное средство самообороны. В настоящее время проводится экспертиза на отнесение ножа к холодному оружию.











С 29 октября по 5 ноября на МАПП Кяхта выявлено очередное незаконное перемещения товаров, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.Так, гражданка Монголии пыталась вывезти из Бурятии 2,2 кг лекарственных средств.- Перемещение лекарственных препаратов для личного пользования через таможенную границу допускается только при наличии разрешительных документов, которые у гражданки отсутствовали. К тому же количество перемещаемого товара не соответствует категории товара для личного пользования, - поясняют в Бурятской таможне.Всего за прошедшую неделю сотрудниками таможенного поста МАПП Кяхта возбуждено 24 дела об административных правонарушениях. Товары – предметы правонарушения изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств таможни.