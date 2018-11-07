В партии пиломатериалов в Бурятии нашли вредителя



В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении, составлен протокол. Также выдано предписание об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В Новоильинске в партии сосны и лиственницы общим объёмом 198 кубометров, принадлежащих ООО «Салют», выявлены живые личинки малого чёрного елового усача. Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.