В партии пиломатериалов в Бурятии нашли вредителя

Нарушения были выявлены в Заиграевском районе
В Новоильинске в партии сосны и лиственницы общим объёмом 198 кубометров, принадлежащих ООО «Салют», выявлены живые личинки малого чёрного елового усача. Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.
В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении, составлен протокол. Также выдано предписание об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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