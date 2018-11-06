Беспилотные автомобили появятся на дорогах России в 2019 году

Первые беспилотные машины на российских дорогах появятся уже в марте 2019 года



Эксперимент пройдёт в Москве и Татарстане. Речь идет о «высокоавтоматизированных автомобилях», в салоне которых находится страхующий водитель, не вмешивающийся в управление, сообщает «Коммерсантъ».



За рубежом уже активно тестируют подобные транспортные средства. Экспериментальный беспилотник на базе Toyota Prius есть у «Яндекса», беспилотные электробусы «Шатл» и «Матрешка» — у КамАЗа/НАМИ и Volgabus соответственно. Проект беспилотной «Газели» недавно анонсировал и ГАЗ.



С 2014 года по поручению президента Владимира Путина правительство реализовывает национальную технологическую инициативу (НТИ) «Автонет» — государственный план до 2035 года по развитию технологий беспилотных авто и электромобилей. Финансирование НТИ до 2020 года превышает 50 млрд руб., из них 28,5 млрд руб. — из госбюджета. Проект постановления подготовлен в рамках реализации дорожной карты «Автонета», уточняет «Ъ».



