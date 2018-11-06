На Байкале с нарушениями добывали ископаемые



Забайкалье, Бурятия и Иркутская область должны принять меры по наведению порядка в сфере недропользования. Исполнение контролируется Байкальской природоохранной прокуратурой.



Как выяснила проверка Байкальской природоохранной прокуратуры, в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае нарушали законодательство о недропользовании на Байкальской территории.– Проверочные мероприятия показали, что органами власти субъектов не в полной и необходимой мере осуществляется государственная политика в области недропользования. Мониторинг состояния недр, их геологическое изучение на территории Иркутской области не проводятся, – сообщают в пресс-службе прокуратуры.Выявлено более 260 нарушений, внесено 58 представлений, опротестовано 3 незаконных нормативных правовых акта, объявлено 3 предостережения, предъявлено 46 исков.К дисциплинарной ответственности привлечено – 5, к административной – 11 должностных и юридических лиц.Западно-Байкальским межрайонным природоохранным прокурором пресечена незаконная добыча гравия на острове «Зуевский» в русле реки Ангары. Исследования показали, что общий объём добытых ископаемых составил 12 тысяч кубических метров, глубина выработки – 7,5 метров. У предпринимателя, отсутствовала лицензия, горноотводный акт, план и проект горных работ. Ущерб составил около 3,5 миллионов рублей. Материалы передали в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновника к ответственности.