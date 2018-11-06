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В Иркутской области незаконно работало кафе на перроне

В Иркутской области незаконно работало кафе на перроне
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Пункт общественного питания работал с нарушениями

В Нижнеудинске привлечён к административной ответственности индивидуальный предприниматель, открывший кафе на перроне железнодорожного вокзала. Прокуратура проверила помещение и нашла ряд нарушений. 

В июне предприниматель арендовал у железной дороги на перроне вокзала помещение, в котором раньше продавались газеты, журналы и печатная продукция. Бизнесмен открыл в нём кафе. При этом никаких мер по приведению данного помещения, как пункта общественного питания не было принято. В нём отсутствовали водопровод и канализация, использовалась привозная вода; для мытья рук и инвентаря использовалась одна моечная ванна; не было приточно-вытяжной вентиляции; отсутствовал мусорный контейнер для пищевых отходов. 

Также не принимались меры по уничтожение насекомых и грызунов и отсутствовали средства пожаротушения – огнетушители, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В отношении указанного индивидуального предпринимателя был возбуждён ряд дел об административных правонарушениях, по которым он оштрафован, а также предупреждён о недопустимости нарушения закона.
 
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