В Иркутской области незаконно работало кафе на перроне



В Нижнеудинске привлечён к административной ответственности индивидуальный предприниматель, открывший кафе на перроне железнодорожного вокзала. Прокуратура проверила помещение и нашла ряд нарушений.



В июне предприниматель арендовал у железной дороги на перроне вокзала помещение, в котором раньше продавались газеты, журналы и печатная продукция. Бизнесмен открыл в нём кафе. При этом никаких мер по приведению данного помещения, как пункта общественного питания не было принято. В нём отсутствовали водопровод и канализация, использовалась привозная вода; для мытья рук и инвентаря использовалась одна моечная ванна; не было приточно-вытяжной вентиляции; отсутствовал мусорный контейнер для пищевых отходов.



Также не принимались меры по уничтожение насекомых и грызунов и отсутствовали средства пожаротушения – огнетушители, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В отношении указанного индивидуального предпринимателя был возбуждён ряд дел об административных правонарушениях, по которым он оштрафован, а также предупреждён о недопустимости нарушения закона.

