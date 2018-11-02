Начальная цена этого контакта составляла 8,1 млн
Комиссия Бурятского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Структура» на действия ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия». Жалоба касалась организации аукциона по проведению противопаводковых мероприятий на Сундулгинской оросительной системе Заиграевского района близ села Старая Курба. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 8 190 300 рублей, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
По мнению заявителя, заказчик нарушил положения Ззкона о контрактной системе: установил избыточные требования к стали полосовой, стали горячекатаной, поскольку использование таких материалов не предусмотрено локально-сметным расчетом; не указал минимальные и максимальные требования и значения, которые не могут быть изменены в отношении материала «затворы плоские скользящие»; потребовал представить сведения о марках проката, стали по ГОСТам, в которых требования к маркам отсутствуют.
По результатам рассмотрения жалобы в действиях заказчика нарушений не выявлено. Комиссия УФАС, изучив аукционную документацию, приложенные к ней локально-сметный расчет и ведомость, установила наличие описания и технических показателей товаров, необходимых для корректного оформления заявки на участие в закупке. Жалоба признана необоснованной.
Бурятское УФАС отказало в жалобе на управление мелиорации
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