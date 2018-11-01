Территории улан-удэнских лесных предприятий оказались захламлены

На погрузочных площадках валялись порубочные остатки
Инспектор фитосанитарного контроля проверил предприятия «Промтехлес» и «Модон». На территориях организаций нашли нарушения.
- Погрузочно-разгрузочные площадки были захламлены порубочными остатками, что может стать причиной распространения карантинных вредных организмов, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении. Выданы предписания об устранении нарушений, наложены штрафы.
На погрузочных площадках валялись порубочные остатки
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