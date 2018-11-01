Территории улан-удэнских лесных предприятий оказались захламлены

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии



Инспектор фитосанитарного контроля проверил предприятия «Промтехлес» и «Модон». На территориях организаций нашли нарушения.



- Погрузочно-разгрузочные площадки были захламлены порубочными остатками, что может стать причиной распространения карантинных вредных организмов, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении. Выданы предписания об устранении нарушений, наложены штрафы.

