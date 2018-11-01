В Бурятии оштрафовали директора рудника «Холбинский»

Нарушения были устранены после представления прокуратуры



Прокуратура Окинского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере обращения с отходами производства рудником «Холбинский» ПАО «Бурятзолото».



- В нарушение требований федерального закона «Об отходах производства и потребления», отходы (отработанные ртутные, люминесцентные лампы, аккумуляторные батареи) предприятием хранились более 11 месяцев. При этом лицензии на осуществление деятельности по хранению отходов 1 и 2 классов опасности у хозяйствующего субъекта не имелось, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По постановлению прокурора района директор по промышленной безопасности, охране труда и экологии рудника «Холбинский» привлечён к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей.



По внесенному представлению прокурора района выявленные нарушения закона устранены, уточнили в прокуратуре.

