В Бурятии оштрафовали директора рудника «Холбинский»

Нарушения были устранены после представления прокуратуры
Прокуратура Окинского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере обращения с отходами производства рудником «Холбинский» ПАО «Бурятзолото».
- В нарушение требований федерального закона «Об отходах производства и потребления», отходы (отработанные ртутные, люминесцентные лампы, аккумуляторные батареи) предприятием хранились более 11 месяцев. При этом лицензии на осуществление деятельности по хранению отходов 1 и 2 классов опасности у хозяйствующего субъекта не имелось, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По постановлению прокурора района директор по промышленной безопасности, охране труда и экологии рудника «Холбинский» привлечён к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
По внесенному представлению прокурора района выявленные нарушения закона устранены, уточнили в прокуратуре.
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Бизнес, Фото:
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