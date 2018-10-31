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В Иркутской области предприятие оштрафовали на 370 тысяч за выбросы

В Иркутской области предприятие оштрафовали на 370 тысяч за выбросы
Бизнес, 
Предприятие несколько лет загрязняло воздух

Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура вскрыла многочисленные факты неисполнения требований законодательства деревоперерабатывающим предприятием ООО «Вудтрейдком». Об этом сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

- На протяжении нескольких лет предприятие без разрешения осуществляло выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также земельный участок загрязнялся отходами. Добыча подземных вод производилась без лицензии. Плата за негативное воздействие на окружающую среду не вносилась, - уточняют в прокуратуре.

По результатам рассмотрения административных материалов юридическому лицу назначен штраф на общую сумму 370 тысяч рублей.
штраф загрязнение окружающей среды
 
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