Предприятие несколько лет загрязняло воздух
Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура вскрыла многочисленные факты неисполнения требований законодательства деревоперерабатывающим предприятием ООО «Вудтрейдком». Об этом сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
- На протяжении нескольких лет предприятие без разрешения осуществляло выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также земельный участок загрязнялся отходами. Добыча подземных вод производилась без лицензии. Плата за негативное воздействие на окружающую среду не вносилась, - уточняют в прокуратуре.
По результатам рассмотрения административных материалов юридическому лицу назначен штраф на общую сумму 370 тысяч рублей.
В Иркутской области предприятие оштрафовали на 370 тысяч за выбросы
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