Лесозаготовители Улан-Удэ захламили площадки

Бизнес, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Должностные лица оштрафованы



Специалистами Россельхознадзора при досмотре партии лесоматериалов ООО «Лига-Транс», ООО «Регион-Транс», ООО «Юнико» в Улан-Удэ выявлены нарушения.



Погрузочно-разгрузочные площадки были захламлены порубочными остатками. Это может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.



В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении. Выданы предписания об устранении нарушений, наложены штрафы, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

