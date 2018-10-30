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Лесозаготовители Улан-Удэ захламили площадки

Лесозаготовители Улан-Удэ захламили площадки
Бизнес,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Должностные лица оштрафованы

Специалистами Россельхознадзора при досмотре партии лесоматериалов ООО «Лига-Транс», ООО «Регион-Транс», ООО «Юнико» в Улан-Удэ выявлены нарушения.

Погрузочно-разгрузочные площадки были захламлены порубочными остатками. Это может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.

В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении. Выданы предписания об устранении нарушений, наложены штрафы, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Лес
 
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