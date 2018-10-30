Продукция принадлежала ИП Шагдарова
Специалистами Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области в партии продукции, представленной для сертификации с последующей отправкой в Монголию, выявили карантинных объектов.
В смеси сухофруктов и орехов весом 12 кг, произведённой в Московской области и Краснодарском крае, выявлен карантинный для Монголии объект – амбарная моль (мёртвое имаго). В партии гречневой крупы весом 301,6 килограмма, произведённой в Алтайском крае, обнаружен вредитель – гречиха татарская.
Заражённая продукция, принадлежащая ИП Шагдарова, сертификации не подлежит, сообщают в пресс-службе ведомства.
Справка:
Амбарная моль – мелкая бабочка с серебристыми крыльями, покрытыми коричневыми и бурыми пятнами. Вредитель целого и повреждённого зерна различных культур.
Гречиха татарская – сорняк, который засоряет пропашные и зерновые культуры, снижает урожай и затрудняет уборку.
Из Бурятии в Монголию не отправили заражённые продукты
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
УФАС выдало предупреждение гарантирующему поставщику электроэнергии
Об этом сообщила прокуратура республики
Бывший мэр подал заявление в Арбитражный суд
Объявлен всероссийский конкурс «Лучшие региональные практики развития детского туризма»
«Это был лучший лёд», - сообщают участники тренировки
Требования изменились и к рекламным щитам
Нарушения выявила Гусиноозёрская межрайонная прокуратура
Об этом сообщает Роспотребнадзор
Почти 22 кг свинины отправили на хранение
Их покупают не только администрации, но и простые люди
Роспотребнадзор предупреждает жителей республики
Фрукты привезли из Литвы
Здесь уже залили лёд
Хлеб выпекали в антисанитарных условиях
«Новые технологии», - шутят автолюбители