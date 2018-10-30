Из Бурятии в Монголию не отправили заражённые продукты

Продукция принадлежала ИП Шагдарова



Специалистами Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области в партии продукции, представленной для сертификации с последующей отправкой в Монголию, выявили карантинных объектов.



В смеси сухофруктов и орехов весом 12 кг, произведённой в Московской области и Краснодарском крае, выявлен карантинный для Монголии объект – амбарная моль (мёртвое имаго). В партии гречневой крупы весом 301,6 килограмма, произведённой в Алтайском крае, обнаружен вредитель – гречиха татарская.



Заражённая продукция, принадлежащая ИП Шагдарова, сертификации не подлежит, сообщают в пресс-службе ведомства.



Справка:



Амбарная моль – мелкая бабочка с серебристыми крыльями, покрытыми коричневыми и бурыми пятнами. Вредитель целого и повреждённого зерна различных культур.



Гречиха татарская – сорняк, который засоряет пропашные и зерновые культуры, снижает урожай и затрудняет уборку.

