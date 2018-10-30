УФАС выдало предупреждение гарантирующему поставщику электроэнергии
АО «Читаэнергосбыт» уклоняется от заключения с ООО «Аэропорт Байкал» договора купли-продажи электроэнергии взамен ранее заключенного между ними договора энергоснабжения, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
В связи УФАС прибегло к механизму предупреждения нарушения закона о защите конкуренции.
- Результатом отказа гарантирующего поставщика от такой схемы урегулирования договорных отношений является ущемление интересов потребителя и интересов сетевой организации, которая заинтересована оказывать услуги передачи электроэнергии по договору непосредственно с потребителем, - отмечают в антимонопольной службе.
В соответствии с выданным предупреждением АО «Читаэнергосбыт» обязано в срок до 5 ноября направить в адрес потребителя подписанный договор купли-продажи электроэнергии.
Бурятское УФАС предупредило «Читаэнергосбыт»
Бизнес, Фото:
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