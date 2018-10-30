Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Октября

29 Октября

Популярное

Бурятское УФАС предупредило «Читаэнергосбыт»

Бурятское УФАС предупредило «Читаэнергосбыт»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
УФАС выдало предупреждение гарантирующему поставщику электроэнергии

АО «Читаэнергосбыт» уклоняется от заключения с ООО «Аэропорт Байкал» договора купли-продажи электроэнергии взамен ранее заключенного между ними договора энергоснабжения, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.

В связи УФАС прибегло к механизму предупреждения нарушения закона о защите конкуренции.

- Результатом отказа гарантирующего поставщика от такой схемы урегулирования договорных отношений является ущемление интересов потребителя и интересов сетевой организации, которая заинтересована оказывать услуги передачи электроэнергии по договору непосредственно с потребителем, - отмечают в антимонопольной службе.

В соответствии с выданным предупреждением АО «Читаэнергосбыт» обязано в срок до 5 ноября направить в адрес потребителя подписанный договор купли-продажи электроэнергии.


УФАС читаэнергосбыт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятское УФАС предупредило «Читаэнергосбыт»
Бурятское УФАС предупредило «Читаэнергосбыт»
Бизнес, 30.10.2018
УФАС выдало предупреждение гарантирующему поставщику электроэнергии
Представителя «Бурятзолото» оштрафовали на 20 тысяч
Представителя «Бурятзолото» оштрафовали на 20 тысяч
Бизнес, 30.10.2018
Об этом сообщила прокуратура республики
Айдаев требует признать Бато Очирова банкротом
Айдаев требует признать Бато Очирова банкротом
Бизнес, 30.10.2018
Бывший мэр подал заявление в Арбитражный суд
Организации Бурятии приглашают на конкурс детского туризма
Организации Бурятии приглашают на конкурс детского туризма
Бизнес, 29.10.2018
Объявлен всероссийский конкурс «Лучшие региональные практики развития детского туризма»
В Улан-Удэ прошла первая тренировка на крытом катке
В Улан-Удэ прошла первая тренировка на крытом катке
Бизнес, 29.10.2018
«Это был лучший лёд», - сообщают участники тренировки
Фасады зданий Улан-Удэ приводят к «единой архитектурной концепции»
Фасады зданий Улан-Удэ приводят к «единой архитектурной концепции»
Бизнес, 29.10.2018
Требования изменились и к рекламным щитам
В Бурятии больница задолжала бизнесменам 18 млн
В Бурятии больница задолжала бизнесменам 18 млн
Бизнес, 29.10.2018
Нарушения выявила Гусиноозёрская межрайонная прокуратура
В Бурятии фальсифицировано 6% молочной продукции
В Бурятии фальсифицировано 6% молочной продукции
Бизнес, 26.10.2018
Об этом сообщает Роспотребнадзор
В улан-удэнском кафе готовили из небезопасного мяса
В улан-удэнском кафе готовили из небезопасного мяса
Бизнес, 26.10.2018
Почти 22 кг свинины отправили на хранение
Портреты Алексея Цыденова пользуются популярностью
Портреты Алексея Цыденова пользуются популярностью
Бизнес, 26.10.2018
Их покупают не только администрации, но и простые люди
Жители Бурятии активно жалуются на агентства недвижимости
Жители Бурятии активно жалуются на агентства недвижимости
Бизнес, 26.10.2018
Роспотребнадзор предупреждает жителей республики
В Бурятии пекарню закрыли из-за паутины, грязи и мух
В Бурятии пекарню закрыли из-за паутины, грязи и мух
Бизнес, 25.10.2018
Хлеб выпекали в антисанитарных условиях  
В Бурятии асфальт укладывали на снег (видео)
В Бурятии асфальт укладывали на снег (видео)
Бизнес, 25.10.2018
«Новые технологии», - шутят автолюбители

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^